日本拟到2027财年改装完共8艘宙斯盾舰，以装备战斧导弹

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据共同社援引日本政府相关人士25日透露，日本政府已决定在2027财年之前对所有八艘海上自卫队宙斯盾舰进行升级，以便它们能够配备美制“战斧”巡航导弹。其目的是尽可能增加远程导弹的部署点，以保持摧毁别国领土导弹基地的反击能力（对敌基地攻击能力）。不过，宙斯盾驱逐舰的基地有成为他国袭击目标的风险。

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据该官员透露，日方将引进的“战斧”巡航导弹是最新型的“Block 5”，射程约1600公里。日本政府称，已在2023财年预算案中列入2113亿日元（约合人民币110亿元）的采购费，已表明计划采购400枚。设想2026财年起部署部队，并考虑与美方磋商能否提前部署。

日本海上自卫队宙斯盾舰目前在横须贺基地（神奈川县）和舞鹤基地（京都府）各部署了2艘，在佐世保基地（长崎县）部署了4艘。日本政府为使舰船可发射“战斧”巡航导弹，计划在2024财年预算中列入各舰的“垂直发射系统”（VLS）相关改装费。

报导指，“垂直发射系统”是可在短时间内连续发射导弹的装置，最新型宙斯盾舰“摩耶”号最多可搭载96枚。但有意见认为，由于该舰还负责拦截弹道导弹和部队防空，不会仅部署“战斧”这一种导弹。

据悉，日本政府计划最晚到2032财年增加2艘宙斯盾舰，并且鉴于陆上部署型导弹拦截系统“陆基宙斯盾系统”计划的取消，到2028年度，将让2艘宙斯盾系统搭载舰服役。

此外，围绕反击能力，日本将把陆上自卫队的12式陆基反舰导弹射程延长至约1000公里，预计于2026财年向地面部队部署。

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