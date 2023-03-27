缅甸军政府首脑：必须要“彻底打击”反对者

缅甸军政府

在坦克和火箭炮发射器的环绕下，缅甸军政府首脑周一承诺不会放松对反对派的持续镇压，并重申说.在和平回归时，将组织选举。

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今天在首都内比都举行的一年一度的武装部队日阅兵式上，军政府领导人敏昂莱对参加阅兵式的大约八千名军人宣称：军方对将对反对派和支持他们的民族叛乱分子采取“决定性行动”。他说：“对民族团结政府（NUG ）及其走狗，即所谓的人民保卫军（ PDF）的恐怖行为，必须彻底打击”。他还说，紧急状态结束后将举行“自由公正的选举”。

法新社指出，“民族团结政府”是一个由昂山素季所在政党的前议员主导的团体，与军政府的反对派结成联盟。昂山素季党派的前议员大部分在政变后已经流亡国外。

两年多前未经证实对选举舞弊的指控，缅甸军方就推翻了昂山素季领导的文职政府，自此缅甸一直处于混乱之中。

政变重新点燃了与少数民族叛乱分子的战斗，并催生了数十支反军政府的“人民保卫军” (PDF)。缅甸部分地区饱受战火蹂躏，经济处于崩溃状态。

今年 2 月，缅甸军方宣布将紧急状态延长两年，并推迟以前承诺在 8 月之前组织举行的选举，因为军政府对全国的控制不足以举行投票。

在阅兵式上，飞机飞过上空时，喷出国旗的黄、红和绿色的烟雾，另外五架俄罗斯制造的苏-30（Sukoi Su-30）型喷气式战斗机也飞过上空。

三月初，联合国人权事务高级专员沃尔克特克曾表示，缅甸政变发生两年后，当地的局势是一场“日益恶化的灾难”，并还补充说：军方的行为“肆无忌惮”。

据当地组织称，自政变以来，已有 3,100 多人在对异见人士的军事镇压中丧生。联合国则称，超过一百万缅甸人因战斗而流离失所。

去年 12 月，缅甸军政府在进行的大量审判中，判处前政府领导人昂山素季 33 年的徒刑，人权组织谴责这是一场骗局。

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