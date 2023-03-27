韩美海军在济州岛以南公海进行联合海上演习

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3月27日，韩美两国军舰在济州岛以南的公海进行了联合军事演习。

自首尔方面消息，韩国联合参谋本部（联参）3月27日表示，联参议长金承谦当天登上正在济州岛以南公海参加韩美联合海上演习的美国“尼米兹”号核动力航母舰（CVN-68）进行指导，并强调“有事时”必将严惩不贷。

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此前，韩国联参27日透露，当地时间早晨7点47分至8点前后，朝鲜从靠近首都平壤的黄海北道中和附近，向日本海发射了2枚短程弹道导弹。日本政府表示，2枚导弹的最高高度约为50公里，飞行了约350公里。可能是变轨飞行，日美韩正展开分析。2枚导弹或许均已落在了半岛东岸附近的日本专属经济区（EEZ）外。

韩国国防部发言人周一通过推特表示：“韩美两国海军于3月27日在济州岛以南公海进行了联合海上演习。在朝鲜核导威胁复杂化的形势下，我们介绍了两国海军的训练基地，通过航母护航训练和防空作战加强了两国联合作战能力和互操作性。”

据韩联社报导，金承谦周一在“尼米兹”号上听取联演相关汇报后指出，近期朝鲜屡次发射包括洲际导弹在内的弹道导弹，并实施所谓的“模拟核反击综合战术演习”，暗示可能以攻击为目的使用核武器，对韩半岛和地区安全秩序构成严重威胁。

金承谦强调，韩美同盟将以压倒性力量坚决应对敌军的任何挑衅和侵略，让其认清“尝试核攻击就等同于政权的终结”。

金承谦谈到，美国派遣第11航母打击群赴韩参加联合海上演习，展现出韩美同盟对遏制敌军挑衅、维持坚固的联防态势的决心和执行力。面对敌军的威胁，韩美同盟将继续维持戒备态势，为使美国对韩延伸威慑承诺得到切实落实保持合作。

报导指，美国海军“尼米兹”号航母领衔的第11航母打击群当天参加联合海上演习后，将于28日驶入釜山作战基地。

该航母打击群由核航母和宙斯盾巡洋舰“邦克山”号（CG-52）、宙斯盾驱逐舰“韦恩·梅耶”号（DDG-108）、宙斯盾驱逐舰“迪卡特”号（DDG-73）等舰艇组成。

据悉，此次联合海上演习是在“自由护盾”韩美联演期间启动的“战士护盾”（Exercise Warrior Shield）联合实兵野战演习的一个环节，执行护航行动、防空作战等任务。

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