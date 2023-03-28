日美菲拟创设国安顾问级安全事务磋商机制

日本/菲律宾/美国

据共同社3月28日援引知情官员的话报导，日本、菲律宾和美国计划设立一个涉及三国国家安全顾问的安全保障事务磋商机制，应对中国在印太地区军事上越来越强硬。菲律宾国家安全顾问阿诺(Eduardo Año) 告诉共同社称，考虑最快4月举行该机制的首次会议。时间和地点正在协调当中。

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阿诺表示，他“愿意参加”这次会议，尽管包括哪个国家将主办会谈在内的细节仍不确定。报导称，阿诺的一名助手周五单独透露，启动三方安全对话的建议是由日方提出的，日本和美国都认为，与菲律宾建立更紧密的关系对于增强对中方的威慑力和为台湾问题的潜在危机做准备是至关重要的。

据一位美国政府消息人士称，美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）和日本国家安全保障局长秋叶刚男预计将成为参加设想中该会议的另外两名代表。

另一位美国政府消息人士说，这次三边会议很可能在美国和菲律宾4月11日在华盛顿举行的外长、防长“2+2”会谈后举行。此次“2+2”会谈将是美菲之间自2016年1月以来首次召开该会议，这表明小马科斯政府继续推行与其前任杜特尔特不同的外交政策方针。

菲律宾在南中国海的领土争端中寻求日本和美国的支持，但其也对过度依赖这两个国家持谨慎态度。

报导指，小马科斯总统已经明确表示，他的政府不会寻求接受“冷战思维”，强调菲律宾的外交政策将是独立的，不会在北京和华盛顿之间站队。同时，日本和美国官员希望在不久的将来将框架从对话扩大到三边防务合作和演习。

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