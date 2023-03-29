上合组织再扩大 沙特跻身第一步

沙特/上合组织

沙特阿拉伯内阁29日批准了加入上海合作组织的决定，路透社称，沙特显示不顾美国的安全担忧，而坚持与中国建立长期伙伴关系。

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随着与北京的关系发展加深，沙特阿拉伯加入上海合作组织。沙特阿拉伯国家通讯社 SPA 称，沙特阿拉伯已批准一份备忘录，授予沙特王国在上海合作组织 (SCO) 的对话伙伴地位。

上海合作组织是跨越欧亚大陆大部分地区的国家的政治和安全联盟，包括中国、印度和俄罗斯。上合于 2001 年由俄罗斯、中国和前苏联中亚国家组成，现已扩大到包括印度和巴基斯坦，以期在该地区发挥更大的抗衡西方影响力的作用。

伊朗去年还签署了正式成员资格文件。

消息人士告诉路透社，中国国家主席习近平去年 12 月访问沙特阿拉伯期间讨论了加入上海合作组织的问题。他们说，在上合组织授予王国正式成员资格之前，对话伙伴地位将是加入该组织内部的第一步。

沙特与北京日益密切的关系引发了沙特传统盟友美国的安全担忧。但华盛顿表示，中国在世界范围内施加影响的企图不会改变美国对中东的政策。沙特阿拉伯和其他海湾国家对他们认为主要安全保证人美国从该地区撤军表示担忧，并已采取行动使合作伙伴多样化。华盛顿许诺，美国将继续作为该地区的积极伙伴。

路透社透露，上合组织成员国计划于今年8月在俄罗斯车里雅宾斯克地区举行联合“反恐演习” 。

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