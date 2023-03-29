政治

亚洲 – 华盛顿谴责缅甸军方解散昂山素季的全国民主联盟。美国国务院发言人巴特尔（Vedant Patel）26日表示说：我们强烈谴责缅甸军政府决定解散包括全国民主联盟在内的40个政党。他还表示，如果在目前的情况下推动选举，这“会加剧不稳定的风险“。

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据国家电视台报道，缅甸军方控制的选举委员会宣布，被罢免的领导人昂山素季的政党将因未能根据新的选举法重新登记而被解散。

Myawaddy电视台在3月28日周二的晚间公告中表示，全国民主联盟(NLD)是未能在执政军方规定的选举登记截止日期前完成登记的40个政党之一。

2023年1月，军方给了政党两个月的时间根据严格的新选举法重新登记，然后才承诺举行新的民意调查，但其反对者称这些民意调查既不自由也不公平。

民盟表示它不会对所谓的非法选举提出异议。

来自民盟的选举立法者波波吴（Bo Bo Oo）28日周二表示，“我们绝对不接受在许多政治领导人和政治活动家被捕，人民受到军方的酷刑的时候举行选举。”

2020年11月，民盟在全国议会选举中取得压倒性胜利。但不到三个月后，军队发动政变，关押了昂山素季。

这位现年77岁的诺贝尔奖获得者在军方提起的一系列政治指控中被判有罪，目前需要服刑时长总计33年。她的支持者指出，这些指控是为了阻止她积极参与政治而设计的。

军方为政变辩护，称存在大规模的投票舞弊情况，尽管独立选举观察员并未发现任何重大违规行为。

领导政变并成为缅甸最高领导人的高级将领敏昂莱的一些批评者认为，他采取行动是因为投票挫败了他自己的政治野心。

新的民意调查日期尚未确定。根据军队自己的计划，他们预计在7月底前进行。

但在2月，军方宣布紧急状态意外延长六个月，推迟了可能举行选举的法定日期。

它表示无法保证安全。军队并没有控制该国的大片地区，并它面临对其统治的广泛武装抵抗。

据当地监测组织称，自政变以来，已有3100多人被杀，2万多人被捕。

缅甸军方发动大规模攻势，镇压两年前反对其接管政府的武装抵抗运动，因此军方被指控滥杀平民。

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