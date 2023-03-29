土耳其总统大选 反对派质疑现总统连选连任资格

土耳其/大选/艾尔多安

距离土耳其5月14日的总统和议会选举还有不到七个星期的时间，土耳其高级选举委员会公布了允许参选的四名候选人临时名单，其中包括现任总统埃尔多安。但反对派对艾尔多安的候选资格的合法性提出质疑，称这位国家元首第二个任期正在届满，而土耳其宪法规定总统只能连任一次。反对派已经向选举当局提交了一份请愿书，一般认为，反对派获倾听并成功的可能性很小。

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据本台驻伊斯坦布尔记者安妮-安德劳尔报道称，自2007年以来，土耳其宪法规定，国家元首由普选产生，同一个人只能当选两次。因此，土耳其反对派质疑埃尔多安竞选再连任总统的合法性。

然而，埃尔多安（Recep Tayyip Erdoğan）在担任了11年的总理后，自2014年起担任总统，目前即将完成他的第二个任期。反对派由此认为艾尔多安不应该再次参选，反对党中至少有七个政党向高级选举委员会提交了一份请愿书，要求取消现任总统艾尔多安的候选人资格。

不过，执政府方面则认为，2017年通过的宪法修正案引入了一个新的选举政治制度：实行总统制而非过去的议会制。埃尔多安在这个选举法新政下只做了一个任期，因此他的第一个任期即2014年至2018年，不应被计算在内。

土耳其许多宪法专家，甚至高级选举委员会的一位前主席都同意反对派的观点。但这个近年来做出有利于政府的争议性决定的机构全国选举委员会，几乎没有可能同意反对派的观点。

土耳其大选最终的候选人名单将于周五公布。

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