日外相林芳正据报将于周末期间访华

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据共同社和《朝日新闻》等媒体报导，日本外务大臣林芳正将于4月1日至2日赴华访问，并与中国外交部长秦刚会面。日本政府相关人士28日透露称，林芳正计划呼吁中方早日释放本月在北京被中国当局拘留的一名日本男子。双方还将商定继续对话的政策，以建立建设性和稳定的两国关系，这在去年11月的日中首脑会谈中得到了确认。

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日本首相岸田文雄去年11月与中国国家主席习近平会面时，同意协调林芳正访华事宜。若得到落实，这将是自2019年12月时任外相茂木敏充以来，时隔三年零三个月日本外务大臣首次访华。

报导指，会谈上，林芳正将呼吁中方在俄罗斯入侵乌克兰的事件中发挥负责任作用。预计他还将重申日本对中国在尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）和东海活动的关切。 预计两国外长还将就朝鲜的核和导弹计划交换意见。

3月27日，中国外交部发言人毛宁在主持例行记者会时证实，中方有关部门本月依法对一名日本公民采取了刑事强制措施，进行审查，该日本公民涉嫌从事间谍活动，违反中国《刑法》、《间谍法》，并向日本驻华使馆进行了通报。

日媒报道指，该男子是日本安斯泰来制药公司的一名员工。林芳正周二在出席外务省记者会回答相关提问时表示：“自从这名日本人被拘留以来，我们一直无法直接联系到他。从保护日本公民的角度出发，我们将继续强烈要求中方尽快释放他们并进行领事探视。”

当记者追问这不是单一案例，该事件对日中关系有何影响时，林芳正表示：“日中之间存在很多问题和悬而未决的问题，其中就包括这个问题。正因为存在这样的问题和关切，我认为在坚持该主张的同时，与中国保持坦诚的交流是很重要的。”

林芳正称：“我们一直通过各种层面和机会，要求中方早日实现遣返，确保司法程序透明”。他谈到：“在此情况下，我们高度重视同类案件的再次发生，将继续通过多层次、多渠道强烈要求早日释放此案。”

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