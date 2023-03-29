通牒政党最后登记日前，昂山素季的党遭解散

缅甸/军事政变/昂山素季

由执政的军政府设立的缅甸选举委员会宣布解散昂山素季的全国民主联盟（NLD）党。缅甸国家电视台星期二宣告说，从周三今天开始，全国民主联盟被解散，该党的地位也被自动取消。这一宣布是在军方政变推翻文职政府并将前领导人昂山素季判处33年监禁的政变发生两年多后作出。缅甸的紧急状态被延长。缅甸通牒今天各党派注册申请参选，否则自动注销。

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缅甸执政的军政府解散昂山素季的政党即民盟。据本台报道称，缅甸军政府对唯一有能力在新的选举中取胜，打败军政权的政党进行了最后的打击。缅甸军方希望通过下一次选举使军队政变权力合法化。民盟呼吁抵制下一次选举。但考虑到震动全国的内战，下一次选举仍有很大的不确定性。军方称，如果所有条件都得到满足，立法选举可能会在11月举行。

民盟是缅甸主要的政治力量之一，自1988年反对军政府的起义后成立，一直是军政府的对抗者。该党由1991年诺贝尔和平奖得主昂山素季创立，在2015年和2020年的议会选举中都以较大优势获胜。

军事政变后，该党遭打击呈分崩离析。昂山素季和她的得力助手都在栽赃诬陷式的审判中被判处重刑，许多当选官员在政变后的几周内被杀害，其余人或被迫藏身，或被迫流亡。

缅甸的政党必须在3月29日星期三之前注册，登记参选前还需满足各项非常严格的条件，以决定获得政党地位延长，否则自动解散。据缅甸的官方要求，缅甸的一个政党要想继续活动，就必须在注册后90天内招募10万名党员；以前，只需要1000名党员。开设一个至少有1亿缅元存款的账户，在今天的外汇市场上约为3.5万美元（这是个新规定）；在注册后180天内，在330个乡镇中至少有一半的乡镇开设办事处（也是一条新规定）；至少参加全国一半的选区；以前只要求参加三个选区。

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