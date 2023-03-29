韩国举办明年民主峰会 尹锡悦警告威权阵营与假民主

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美国政府公布韩国将主办第三届民主峰会。继作为共同主办国（co-host）参与今年的第二届民主峰会之后，韩国还将主办最早将于明年举行的第三届民主峰会。韩国总统尹锡悦29日在第二届民主峰会上发表演讲时表示，正面否认基于规则的国际秩序的权威主义势力正在形成阵营，以反智主义为首的假民主主义在全世界范围内抬头。

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第二届民主峰会今天开幕，民主峰会最早于2021年12月由美国主导举办。今年迎来第二届会议，韩国、哥斯达黎加、荷兰、赞比亚四国作为共同主办国（co-host）参加。韩美首脑联合宣布韩国将主办第三届民主峰会。

韩联社今天报道称，韩美两国领导人当天发布联合声明，宣布韩国将主办第三届民主峰会。声明称，韩国与美国基于共同的民主价值和对人权的尊重，拥有着深厚的纽带关系，双方今后将进一步加强政治、经济、安全和人文关系。声明指出，大韩民国的民主制度是印太地区的强烈灯火，向全世界证明着民主主义为持续安全繁荣创造了必要环境。

声明表示，2021年以来，民主峰会吸引数百名致力于加强民主治理和保护人权、献身于铲除腐败的多国政府、公民团体、民间部门领袖参与进来。基于国民共识，加强透明而负责任的治理是当今时代的基本课题。声明称，我们将带着自豪感共同努力，将两次民主峰会的动力延续到未来，并通过这一系列努力展现全球领导力。

民主峰会最早于2021年12月由美国主导举办。今年迎来第二届会议，韩国、哥斯达黎加、荷兰、赞比亚四国作为共同主办国（co-host）参加。

民主峰会由美国主导成立，旨在应对全球权威主义思潮和腐败问题，改善人权问题，加强民主主义国家之间的团结。由美国单独主办的第一届峰会于2021年12月举行，110多个国家和地区参与。第二届峰会由美国主办，韩国、哥斯达黎加、荷兰、赞比亚四国以共同主办国资格参与，与会国增至120多个。

继共同主办第二届峰会后，韩国还将主办第三届峰会，预计韩国在该机制所扮演的角色分量也将随之增大。不过，第三届民主峰会的具体方式尚不明确。

据韩联社消息说，韩国总统尹锡悦29日在第二届民主峰会上发表演讲时表示，正面否认基于规则的国际秩序的权威主义势力正在形成阵营，以反智主义为首的假民主主义在全世界范围内抬头。

尹锡悦当天下午在原总统府青瓦台迎宾馆以视频方式出席第二届民主峰会全会第一阶段会议并发表演讲。他表示，全世界正在面临各种危机和挑战，地缘政治矛盾和利益竞争相互胶着，导致国际社会分裂，多边合作大幅萎缩。上世纪引领人类自由和繁荣的民主主义也面临着重大挑战。

尹锡悦表示，第一届民主峰会旨在共同应对民主主义的退潮，我们应当通过创新与团结，开始重启民主主义的新旅程。他强调，韩国的发展过程是一段不断走向自由的旅程。七十多年前，韩国在国际社会的帮助下守护住了自由，如今正作为国际社会的“自由促进者”发挥相应的职责和作用。

尹锡悦指出，在国际社会上，试图依靠力量改变现状之举正在威胁自由，通过网络扩散蔓延的假新闻威胁着能够保障自由的民主主义，而这也对我们的自由构成威胁。他强调，错误的虚假信息和炒作行为歪曲国民形成的共识，瓦解选举等民主主义最基本的运行机制。自由民主主义可以通过保障个人自由的法治来体现。

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