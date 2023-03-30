美国家安全委员会：朝鲜计划向俄罗斯提供武器和弹药

军事

亚太 – 白宫30日宣布，美方掌握了“新的信息显示俄罗斯正在积极寻求从朝鲜获得更多弹药”，美方还对一名被控参与两国贸易的男子实施制裁。

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美国国家安全委员会发言人约翰·科比(John Kirby)曾表示，根据美国情报资料，朝鲜最近向俄罗斯提供了军事援助。 据华盛顿称，由于乌克兰战争开始以来对其实施的严厉制裁，俄罗斯无法再从西方国家获得武器，它正在寻求从其他地方购买武器。

一份声明还显示，美国财政部对斯洛伐克公民 Ashot Mkrtychev 实施制裁，因为他“在 2022 年底至 2023 年初期间，在朝鲜官员的协助下，给俄罗斯提供了武器和弹药，有把换取的商用飞机和原材料运到朝鲜。

声明引述美国财政部长耶伦(Janet L. Yellen)的话说， “自（乌克兰）战争开始以来，俄罗斯已经损失了 9,000 多件重型军事装备，部分由于多边制裁和出口管制，普京越来越急于更新武器。”

耶伦说：“寻求的武器交易的计划表明，普京正在转向伊朗或朝鲜等最后的供应商。”

根据美国海外资产控制办公室（OFAC）掌握的情况，“俄罗斯准备好从朝鲜接收军事装备”，并且在与俄罗斯高级官员的谈判中，“俄罗斯已经完成了拟议军购协议的必要准备工作，他们做好了从朝鲜接收和转移所需装备的准备。

韩联社30日也报道说，美国国家安全委员会发言人科比在每日简报会上称，朝鲜去年底曾向俄罗斯运送大批弹药，并透过一名斯洛伐克军火商姆克尔特切夫（Ashot Mkrtychev）向俄罗斯提供二十多款武器及弹药。

美国商务部同日宣布制裁姆克尔特切夫，指他在去年底至今年初期间企图直接或间接地由朝鲜进出口武器或相关材料。

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