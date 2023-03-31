俄罗斯努力从平壤获取军需武器 韩国警告有违安理会决议

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美国报告平壤当局运送炮弹军备给在俄乌战争前线作战的俄国佣兵组织瓦格纳集团后，俄国仍持续向朝鲜寻求用于战争的武器。韩国今天警告，联合国安理会第1718号决议全面禁止对朝武器贸易。

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据法新社报道称，美国警告，俄罗斯正积极寻求北朝鲜提供更多武器帮助续打侵略乌克兰战争。

白宫30日报告，平壤当局运送炮弹军备给在俄乌战争前线作战的俄国佣兵组织瓦格纳集团（Wagner Group）后，俄国仍持续向朝鲜寻求用于战争的武器。白宫国家安全会议发言人柯比（John Kirby）说：「我们已掌握新情资，俄罗斯正在积极寻求从北朝鲜那里取得更多军需品。」柯比称，有新的情报显示，俄罗斯试图自朝鲜再次进口弹药，并以向其提供所需的粮食作为回报。白宫去年12月披露朝鲜与俄罗斯瓦格纳雇佣兵集团进行军火交易，朝鲜就此强烈反驳。白宫后于1月公开相关卫星图像作为证据。

美国财政部稍早将一名替这类买卖牵线的斯洛伐克籍公民列入制裁黑名单。

据韩联社今天报道称，韩国政府31日就美国白宫称朝俄正协商“以粮换武器”一事表示，朝俄有关行为违反联合国安理会对朝制裁决议。韩国政府正基于此采取应对措施。

韩国外交部官员当天表示，安理会第1718号决议全面禁止对朝武器贸易，韩国政府就朝俄武器交易问题与美方保持密切沟通。

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