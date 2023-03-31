全斗焕孙称爷爷是“屠杀祸首” 向光州事件遇难者家属下跪道歉

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3月31日，韩国已故前总统全斗焕之孙全宇元（音译）在光州市西区的五一八纪念文化中心与光州民主化运动遇难者家属见面。全宇元表示：“我的祖父全斗焕是五一八大屠杀的罪魁祸首”，并下跪向在场的遇难者家属道歉。

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据韩联社报导，全宇元在这次会见期间表示：“全斗焕是一个罪人，在五一八之前犯下了极大的罪行”，并评价说，“他没有促进民主的发展，反而使民主朝着相反的方向流动”。

全宇元补充说：“当我问我的家人时（有关五一八民主化运动），我听不清他们的话，因为他们要么改变话题，要么保持沉默。”

全宇元解释说：“我一生都在披着羊皮的狼群中长大，而我自己也像一只卑鄙的狼一样生活”，“现在我知道我是一个多么大的罪人。我这样做（道歉）不是因为我是正义的，而是因为我感到非常内疚。”

全宇元表示：“我谨代表我的家人，再次向光州人民道歉，他们克服了恐惧，由于勇敢地反对军事独裁政权而遭受了痛苦，我为没有更早这样做而感到真诚的抱歉。”

全宇元含泪说：“我认为来到这个地方对我来说也是一种罪过，但我感谢你们给我这个机会，并以如此热情的态度接受我”。他向遇难者家属强调：“我会怀着悔过自省的心活着，让你们看到我的责任。”

全宇元还表示，如果有必要，愿意参加五一八真相与和解委员会的调查和纪念仪式。他还跪下来，向在五一八光州民主化运动中失去家人的母亲面前深深磕头道歉。在场的遇难者母亲也哭了，拥抱他或握住他的手说：“感谢你的勇气”。

在场的一名高中生遇难者母亲向记者表示：“想到他在那段时间必须忍受多少恐惧和痛苦，我的心就会痛”，并请他“把光州当成第二个家”。这位女士补充说：“从现在开始，让我们冷静地解开纠结的线索，揭开五一八的真相，走上和解之路。”

据了解，本月13日开始，居住在美国纽约的全宇元在个人社交媒体上连续爆料，引发韩国媒体高度关注。这位韩国前总统全斗焕之孙，向外界曝光了全斗焕家族的大量黑料，称全斗焕为“大屠杀凶手”，并有心前往光州进行道歉。

为了证实自己身份的真实性，全宇元不仅在网上公开了自己儿时和全斗焕的合照，还晒出了自己放弃继承全斗焕遗产的公证书和家庭关系证明材料。爆料中，他把自己的爷爷全斗焕称为“大屠杀凶手”，并称全斗焕家里仍藏着贪污受贿的数百亿韩元，这些赃款黑钱都藏在位于延禧洞的老房子里。

17日，全宇元在美国网络直播吸毒，后被警方逮捕。26日，全宇元在社交平台Instagram上发布一张电子机票截图，表示自己将于27日从居住地纽约出发并于28日凌晨5时20分抵达韩国仁川国际机场，他将径直前往位于光州的五一八纪念文化中心，向1980年“五一八光州民主化运动”的受害者及家属道歉。

28日从纽约返回的全宇元在仁川国际机场因吸毒被警方逮捕，38小时后获释。出狱后立即访问光州的全宇元在酒店和附近休息了一天，准备与五一八遇难者家属组织会面。当地时间31日上午，他还与遇难者家属在光州市北区云井洞国立五一八民主墓地参加了祭奠活动。

全宇元说：“我从心底感谢你们让我的黑暗变成光明”。“真正的民主之父都是埋葬在这里的人，”他在留言簿中写道。

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