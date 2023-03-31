印度一寺庙地板塌陷 至少36人死亡

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亚洲 – 印度一名政府官员31日说，在印度中部一个寺庙的阶梯井上方的地板坍塌一天后，救援人员仍在利用起重机和绳索寻找幸存者。此次事件已经造成36人死亡、16人受伤。根据《印度时报》的报道，很多妇女、儿童、甚至18个月大的婴儿不幸陷入7.5米深的井底。

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此次事件发生在中央邦（Madhya Pradesh）印多尔市（Indore）的Shri Beleshwar Mahadev Jhulelal寺。据该邦首席部长Shivraj Singh Chouhan说，阶梯井上方的混凝土板覆盖物“由于人群和额外的负荷而倒塌”。

当地政府高级官员伊拉亚拉贾（Ilayaraja T）告诉路透社：“（死者）死亡的主要原因可能是溺水，因为这口井有60英尺深，里面有很多水。”

周四是印度教拉姆纳瓦米节（Ram Navami）。伊拉亚拉贾说，事故发生时，估计庙里有80人在进行庆祝活动。

据路透社合作伙伴ANI报导，数十名军人和救援人员周四全天工作，清除废墟，使用绳索和梯子拉出掉入井中的人。

中央邦内政部长纳罗塔姆‧米什拉（Narottam Mishra）周四最初说，事故发生后，有19人从阶梯井中获救，不过后来有两人死亡。他补充说，正在从阶梯井中抽水以辅助救援工作。

这些有几百年建筑历史的阶梯井是印度各地的一个常见地标，其中许多装饰华丽，通过楼梯和壁龛通往水体。

伊拉亚拉贾说，当局正在调查坍塌背后的原因，并补充说，最后的救援行动正在进行，以确定没有更多的人被困在废墟中。

“有大量的淤泥。”伊拉亚拉贾说，“一旦完成了清淤工作，我们将进行新一轮搜索。军队以及联邦和州救灾小组都参与了救援工作。”

在印度，宗教场所的踩踏事件和事故并不罕见。由于那里缺乏人流控制，且空间狭窄，往往会发生意外。

总理莫迪表示哀悼，并宣布对事件中的死伤者给予赔偿。

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