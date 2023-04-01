两天后伊拉克库尔德斯坦自治区恢复向土耳其出口石油

石油出口

亚洲 – 上个星期，伊拉克联邦政府叫停了库尔德斯坦的原油出口。据法新社巴格达消息，库尔德斯坦和伊拉克已经达成协议，允许“两天内”恢复从伊拉克库尔德斯坦自自治区向土耳其杰伊汉港出口石油。

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一位匿名的伊拉克库尔德官员向法新社证实说，库尔德斯坦的石油销售现在将通过伊拉克国家石油营销组织(SOMO)进行，两国政府组成的“联合委员会”将监督“从库尔德斯坦出口石油的过程”。

最终赚取的收入将存入一个“由巴格达监控”的账户，库尔德官员解释说。从表面上看，该协议暂时结束了巴格达、埃尔比勒和安卡拉之间的争端。

伊拉克政府曾于 2014 年对土耳其提起诉讼，此前土耳其宣布打算从伊拉克库尔德斯坦进口石油，并将其运往杰伊汉港。 巴格达认为自己是这种石油及其收入的独家管理者，但自治区首府埃尔比勒不顾巴格达的反对，继续向土耳其出口石油。

巴黎国际商会仲裁庭最近裁定，巴格达是唯一获准通过土耳其杰伊汉港处理出口的实体。 这一决定导致土耳其停止从伊拉克库尔德斯坦自治区进口。 伊拉克库尔德斯坦通过土耳其的石油出口总量约为每天 450,000 桶。

库尔德斯坦地区政府表示，联合小组将前往巴格达讨论这个问题。 巴格达当局与伊拉克库尔德斯坦当局之间的紧张关系持续存在，因为埃尔比勒认为中央政府试图挪用其地下室的财富，而巴格达则希望在整个伊拉克领土上开采碳氢化合物方面拥有发言权。

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