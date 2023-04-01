伊朗妇女疑因未戴头巾遭攻击 当局下逮捕令

强制头巾令

亚洲 – 伊朗司法机构1日宣布，当局下令逮捕2名女性。法新社报导，在伊朗社群媒体疯传的影片画面显示，2名女性顾客在商店内发生口角后，遭到1名男子殴打，她们都没有佩戴头巾。

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画面显示，该名男子将一桶看似奶酪乳的汁倒在2名女子的头上，店主随即出面与他对峙。

司法部门新闻网站米桑线上（Mizan Online）报导，当局以“侮辱性行为和扰乱秩序罪”对该名男子发出逮捕令，并同时对这2名女性发布逮捕令，理由是她们摘下头巾，“犯下违禁行为”。当局还对店主提出警告，说要监督实行强制头巾令。

2022年9月中旬以来，为抗议年轻女子玛莎·阿米尼在德黑兰被其道德警察逮捕后死亡，该国爆发了骚乱，已导致300多人丧生。

在梅赫尔通讯社发布的一段视频中，革命卫队空天部队司令阿米尔·阿里·哈吉扎德准将表示，“这个国家的每个人都受到了这位女士去世而产生的影响，尽管我没有得出最新的数据。但我相信，自从这件事发生以来，国内已有300多人牺牲，其中包括儿童。”

哈吉扎德准将再次指责“伊朗的敌人”助长了抗议活动的焰火。除了美国之外，他还提到了德国和法国。但是他还指出，“抗议的参与者不是敌对的革命者，而是我们的一部分后代和我们的人民。”

据伊朗当局称，死亡人数中包括数十名安全人员，他们因与示威者对抗或暗杀而丧生。

官方最新公布的死亡人数最接近总部设在奥斯陆的伊朗人权组织公布的416人。该组织报告称，其结果包括与阿米尼之死和锡斯坦-俾路支斯坦省（东南部）动乱背景下的抗议活动有关的暴力受害者。

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