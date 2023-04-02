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孟加拉《曙光日报》总编获保释

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BANGLADESH Dhaka, journaliste arrêté pour avoir dénoncé la hausse des prix le 29 mars 2023
BANGLADESH Dhaka, journaliste arrêté pour avoir dénoncé la hausse des prix le 29 mars 2023 © AFP
作者： 法广
5 分钟

亚洲 – 孟加拉国《曙光日报》（Prothom Alo）总编拉赫曼（Matiur Rahman）获保释。3月29日，孟加拉国影响力最大的《曙光日报》（Prothom Alo）的记者扎曼（Shams Zaman）在家中遭到逮捕拘留，警方在搜查其房屋时没收了其笔记本电脑、电话和其他设备，并拒绝了他的保释申请。

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此外， 《曙光日报》总编拉赫曼（Matiur Rahman）和一名摄影师也遭到了起诉。 《曙光日报》在 3 月 26 日，也就是孟加拉独立日，在线版块发布了新闻表示：“如果我们买不起大米，这种自由有什么用？”，强调了人们对食品价格上涨的普遍不满。政府说媒体发出的是假新闻。

孟加拉国于2018年10月1日正式通过《数字安全法案》，根据该法案已受理了2000多起案件。

联合国人权事务高级专员蒂尔克3月31日发出声明指出，孟加拉国利用《数字安全法案》，逮捕、骚扰和恐吓记者和人权维护者，并在网络上压制批评言论，他对此深表关切，呼吁孟加拉国立刻暂停施行该法案。

蒂尔克表示，《数字安全法案》中的条款过于宽泛且定义不明确，人权高专办一直以来都对此深表关切。

他说：“孟加拉国政府已承诺将采取保障措施，防止任意或过度使用该法案。但当前任意逮捕的案件屡见不鲜，说明政府的保障措施还远远不够，需要对该法案本身进行修订。”

蒂尔克呼吁成立一个独立的司法小组，审查《数字安全法案》下所有的待审案件，以释放遭到任意逮捕的被告人。

蒂尔克指出，2013年，孟加拉国名为“权益”的人权组织（Odhikar，目前该组织已被注销）的成员拉赫曼•汗（Adilur Rahman Khan）和埃朗（Nasiruddin Elan）被指控涉嫌虚假报道侵犯人权行为，他们的案件至今还在审理当中，蒂尔克对此再次表达了关切。

 

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