日本外相访华与中国外长秦刚等举行会谈

中国/日本

4月2日上午，访华的日本外相林芳正与中国国务委员兼外长秦刚在北京钓鱼台国宾馆举行会谈。 林芳正要求中方早日释放在北京被拘留的日本制药大企业安斯泰来制药的员工，呼吁中国在俄罗斯入侵乌克兰问题上采取负责任的行动，并对钓鱼岛周边海域中国日益增加的军事活动表示严重关切，在与秦刚会谈后，他与中国国务院总理李强会面，与中共中央政治局委员、中央外办主任王毅会谈并共进晚餐。

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在与秦刚的会谈中，秦刚指出，今年是《中日和平友好条约》缔结45周年，中日是一衣带水的邻邦。 “现在两国关系的接力棒传到了我们这一代人手中，我们必须做出无愧于历史和人民的正确选择。”他说： “我们希望加强交流和沟通，使双边关系克服障碍，向前发展。”

林芳正在会谈中指出：“当前日中关系存在多种发展潜力，但同时面临很多挑战和严重的悬而未决的问题，面临非常重要的局面。”“日本和中国都是大国，对地区和国际社会的和平与繁荣负有重要责任。”“两国的外交负责人应该进行讨论的问题非常多，希望坦率交换意见。”

林芳正就中国当局拘押一名日本人提出抗议，并表达了日方的严正立场，要求早日释放包括3月20日被拘留的一名日本人在内的五名日本人。

林芳正在会谈中表示，对包括钓鱼岛在内的东海局势，及中俄加强在日本周边的军事活动的严重关切，同时强调台海和平稳定的重要性，并提及关注香港和新疆人权问题。

对于中国批评日本不顾周边国家反对，将福岛核电厂的核废水排放出海，林芳正向秦刚解释说，福岛核电厂的核污水会经稀释，符合安全标准后才会排出大海，他称中方的抗议并非基于科学根据。

林芳正日本时间当天下午与中国国务院总理李强会面，与中共中央政治局委员、中央外办主任王毅会谈并共进晚餐。

这是自2019年12月茂木敏充前外相以来，时隔约3年零3个月日本外相首次访华。 去年11月，岸田文雄首相与习近平主席举行首脑会谈，确认将在包括首脑级在内的各层级保持密切沟通。

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