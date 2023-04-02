朝鲜宁边核设施曝有大动作

朝鲜/核武器/宁边

美国“北纬38度”分析3月3日和17日拍摄的卫星图像发现，宁边轻水反应堆几乎建成，并投入运转。该网站称5兆瓦反应堆正在运转，并公开暗示轻水堆附近开建新建筑的照片。反应堆的冷却系统有水排出，并开始建设用于扩大宁边铀浓缩厂产能的建筑物。朝鲜今天对韩美日前举行的“自由护盾”（FS）、“双龙”登陆演习等联合军演再次予以强烈谴责，也又一次进行核威胁。

广告 继续浏览后续

据韩联社今天报道称，美国朝鲜问题专题网站“北纬38度”当地时间1日报道称，朝鲜宁边主要核设施有强烈的活动迹象。该网站评价称，这一动向与朝鲜国务委员会委员长金正恩指示增产“武器级核材料”有关。朝中社此前曾报道称，金正恩上月27日视察指导核武器研发项目时强调，要有前瞻性地扩大“武器级核材料”产量，加紧生产不同威力的核武器。

该网站还指出，宁边核设施的5兆瓦反应堆从2021年7月起持续运转，反应堆乏燃料贮存建筑正在进行新的建设，这可能说明近期不会将乏燃料运出。

据韩联社报道，朝鲜官媒今天发文对韩美联演进行核威胁。文章警告，美国及其仆从势力千万不要忘记与他们交手的国家具有实际核攻击能力，以及人民和军队言出必行的特质。

该文章还强调，既然美国和南朝鲜傀儡对共和国进行了赤裸裸的军事挑衅，朝军也将选择采取相应措施。对于不惧怕核武、胡作非为的敌人，如果战争威慑力不起作用，朝鲜将会如何使用核武器显而易见。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅