安华称要保护马来西亚在南海权利

马来西亚/中国/南海

马来西亚周六今天表示，在中国对马来西亚在有主权争议的部分海域开发能源项目表示担忧后，马来西亚将坚定地致力于保护在南海的主权权益。

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马来西亚表示将保护该国在南中国海的权利。马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣周二表示，中国担心国有能源公司马来西亚国家石油公司在南中国海部分地区的活动，马来西亚称这是马来西亚领土。

安华表示他对与中国谈判持开放态度，这招致了反对派的批评，反对派称安华正在拿马来西亚的主权冒险。

马来西亚外交部在周六的一份声明中表示，安华的评论意味着马来西亚希望以和平方式解决与南中国海有关的所有问题，而不损害马来西亚的立场。马来西亚外交部称，“马来西亚政府明确而坚定地致力于保护马来西亚在南中国海海域的主权和主权权益。”

据路透社说，中国声称对几乎整个南中国海拥有主权，南海每年有价值约 3 万亿美元的船运贸易。马来西亚、文莱、菲律宾、台湾和越南对南海海域有一些重叠的主权主张。

马来西亚国家石油公司在马来西亚专属经济区 (EEZ) 内经营油气田，近年来与中国船只有过多次接触。中国在地图上引用了一条“九段线”来表明其主权，该线在中国大陆以南 1,500 公里处环绕，切入越南、菲律宾、马来西亚、文莱和印度尼西亚的专属经济区。

然而，在荷兰海牙常设仲裁法院在 2016 年裁定九段线没有法律依据。

安华本周表示，马来西亚国油将继续在南中国海开展活动。

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