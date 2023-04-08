朝鲜水下核攻击无人机新试水

朝鲜/水下核攻击无人机

朝鲜官方媒体8日周六报道称，朝鲜对一架具有核打击能力的水下攻击型无人机进行了新一次测试，路透社称，这是朝鲜与美国和韩国对抗时拥有军事能力的最新展示。

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据朝鲜官方媒体说，朝鲜于 4 月 4 日至 7 日测试了一种名为海啸“Haeil-2”的具有核打击能力的无人驾驶水下攻击武器。朝鲜稍早于一周多前披露了一种名为“Haeil-1”的新型水下无人机，名称为海啸。

据朝鲜中央通讯社国家通讯社称，在水下战略武器系统测试期间，无人机巡航了 1,000 公里 ，持续了 71 小时 6 分钟，并成功击中了一个模拟目标。朝中社说：“这次试验完美地证明了水下战略武器系统的可靠性及其致命攻击能力。”

路透社引述一些分析人士怀疑朝鲜水下航行器是否已准备好部署。但朝中社表示，该水下无人机新系统将有助于遏制针对朝鲜的军事行动。

朝鲜官方媒体发布的照片​​显示了一个巨大的深色鱼雷形物体，以及该物体在海面上可见的水下轨迹和爆炸轨迹。

朝鲜几个月来一直在定期测试各种武器，并在最近几周加大了活动力度，以应对美韩联合军事演习。最近几周，朝鲜推出了新的、更小的核弹头，并发射了能够打击美国任何地方的洲际弹道导弹。

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