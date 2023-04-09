韩国总统室：韩美就加强延伸威慑做最后协调

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随着纪念韩美同盟70周年的双边首脑会谈临近，韩国总统办公室4月9日消息指，韩美两国为本月26日在华盛顿举行的峰会上，达成加强美国对韩国提供延伸威慑的共同文件开展密集协商。

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韩联社报导指，所谓延伸威慑是指在韩国受到核攻击威胁时，美国通过动员核保护伞和导弹防御系统来提供与美国本土相当的威慑力的概念。尹锡悦将于4月26日对美国进行国事访问，并与拜登总统举行峰会。这将是尹锡悦第三次与拜登举行首脑会谈，也是韩国总统时隔12年赴美进行国事访问。

据介绍，韩国新任国家安全室室长赵太庸和美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）3日首次通电话，就尹锡悦的访美行程进行讨论。美国国家安全委员会东亚与大洋洲事务资深主任卡根（Edgard Kagan）5日访韩，会见韩国外交和安全部门官员。预计韩国驻美新任大使赵贤东履新后，也将同美方进行相关磋商。

报导指，关键在于将延伸威慑措施写入会后美韩联合声明的实际性和具体性。在计划和执行美国核力量行动的过程中，韩国一直在努力争取尽可能多的话语权。

尹锡悦政府上台后的去年5月举行的韩美峰会和同年11月举行的第54次韩美安全协商会议（SCM）上，两国一致认为有必要加强延伸威慑的执行。但是，随着朝鲜核威胁不断升级，韩国民众不安情绪不断加深，对自身核武的舆论不断升温，韩方强烈要求美方想办法更加明确地“兑现承诺”。

朝鲜一直在日益升级其核威胁和导弹试射，在韩美峰会前公布了战术核弹头，并测试了一种新型核无人潜水攻击艇的水下爆炸试验。据了解，美方对韩方的这些担忧也很重视。

外交界推测，在韩美首脑会谈结束后，韩美可能正式讨论组建与北约核规划小组（NPG）类似的协商机制。韩美还可能进一步充实韩美延伸威慑战略磋商机制（EDSCG），或对其进行升格。

韩国总统室周日下午在龙山举行的简报会上说，“我们正在讨论加强韩美同盟、应对朝核问题、经济安全和全球问题。”

一位总统室官员说，“即使在两国同盟之间，也存在国家利益不一定一致的领域，因此需要漫长的协商过程” 。该官员解释说：“我们仍在磋商过程中，很难预测峰会的结果。官员们正在努力工作，以取得尽可能好的结果”。另一位官员在与韩联社的电话采访中就延伸威慑问题解释说，“在韩美首脑会谈之前，还有很多事情要讨论。”

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