小马科斯：菲律宾不会让任何基地被用于任何攻击性行动

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菲律宾总统小马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）4月10日向媒体表示，菲律宾在菲美《加强国防合作协议》下供美军使用基地，但不容许从这些基地发起“任何攻击行动”。

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小马科斯周一在参加为纪念二战时巴丹死亡行军中死去的美菲军民而设的巴丹日（勇士之日）活动时表示：“我们不会让我们的任何基地被用于任何攻击性行动。” 他补充说：“"这些只是为了帮助菲律宾，如果我国需要任何帮助。”

日前，中国外交部发言人毛宁表示，菲律宾根据《加强国防合作协议》增加对美军开放的四个基地，“实际上这也是很多菲律宾国内有识之士的担忧，担心这会让菲律宾卷入台海冲突的漩涡。”

小马科斯则表示，在卡加延省、伊萨贝拉省和巴拉望省增加四个新的对美军开放的基地，不应该使中方担心。

小马科斯说：“如果没有人向我们推进，他们不应该担心，因为我们不会与他们作战。” 他强调：“我们正在做的是继续加强对我们的领土和共和国的防御。”

据《菲律宾星报》报导，菲律宾总统办公室上周公布了四个新基地的位置，分别为吕宋岛北部卡加延省圣安娜卡米洛·奥西亚斯（Camilo Osias）海军基地和拉尔洛（Lal-lo）机场，伊莎贝拉省加穆的梅尔乔德拉克鲁兹营地（Camp Melchor Dela Cruz），以及坐望南中国海的巴拉望岛附近的巴拉巴克岛（Balabac Island）。

有了这四个新基地，该国境内现在有九个军事地点可供美军使用，同时用于训练和保存与对菲律宾人道主义救援工作有关的物资。

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