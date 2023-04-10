TCG阿纳多鲁舰正式交付海军司令部

军事

亚欧 – 土耳其的无人机武器正在迈上一个新的台阶。 无人机 Bayraktar TB3 和 Kızılelma 将部署在世界上第一艘无人机航母 TCG Anadolu 的甲板上。

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新军舰于4月10日接受土耳其海军服役。 土耳其总统办公室称，该国总统埃尔多安出席了仪式。这艘航空母舰能在其飞行甲板上容纳 10 架直升机或 11 架无人机，并在其机库中容纳 19 架额外的直升机（或 30 架无人机）。

埃尔多安总统在伊斯坦布尔图兹拉出席的仪式上，TCG阿纳多鲁被交付给海军司令部。该多用途两栖攻击舰于 2019 年 5 月下水，2022 年 6 月开始海上验收测试。

埃尔多安在仪式上说：“我们将TCG阿纳多鲁（TCG Anadolu）这艘船视为一个象征，它将巩固我们作为该地区领导者和土耳其世纪世界领导者的地位。”

埃尔多安谈到：“我们将把 TCG阿纳多鲁驶到伊斯坦布尔的斯尔凯吉（ Sirkeci）。 我们将向我们的人民开放我们的船。 我们希望我们的人民参观我们的船，让我们一起体验这种自豪感。”

世界上有12个国家拥有这种规模的船只。

TCG阿纳多鲁将成为武装无人机在其上起降的世界上 “第一艘武装无人船” 。 为此，拜卡尔（Baykar ）正在开发带有折叠机翼的拜拉克塔尔TB3（ Bayraktar TB3）武装无人机。

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