岸田首相将出访“全球南方”四国

日本

内阁官房长官松野博一11日宣布，岸田首相正安排在5月的长假期间访问埃及、加纳、肯尼亚和莫桑比克。

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这四个国家是以南半球为中心的“全球南方”中的新兴国家和发展中国家。

岸田首相希望通过此次访问确认在乌克兰局势和地区和平与稳定方面的合作。

官房长官松野强调，“与这些国家的会谈，会加深G7广岛峰会意义大”。

日本现在正在加强与“全球南方”的合作，日本今年担任本届七国集团首脑峰会轮值主席国，并相继邀请“全球南方”中的核心国家参加七国集团广岛峰会，岸田文雄当地时间３月20日上午，在印度首都新德里与印度总理莫迪举行会谈，邀请莫迪出席5月在广岛举行的七国集团(G7)峰会。莫迪总理当场表示接受邀请出席此次峰会。

而据《巴西日报》日文版4月11日报道，巴西时间6日晚8时40分，日本首相岸田文雄与巴西总统卢拉进行了25分钟的电话会谈。据日本外务省网站消息，岸田首相祝贺卢拉当选巴西总统，并正式邀请卢拉出席5月在广岛举行的七国首脑峰会。卢拉总统对岸田首相的邀请表示感谢，并表达了对日本人民和在巴西的日裔社会的尊重，以及对扩大两国经济、政治和文化关系的希望。

卢拉在 2003 年参加了七国首脑峰会，这是他第一任政府的第一年，然后参加了 2005 年、2006 年和 2008 年峰会，本次将是第五次参加，而卢拉4月11日起访问中国，这是他第5次到访中国。

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