林芳正月初访华时曾提议举行日中首脑电话会谈

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据共同社4月11日援引知情人士报导，日本外务大臣林芳正在月初访华会晤中国外交部长秦刚时，曾就早日实现日中首脑电话会谈征询中方意见。据悉，林芳正2日于北京向中方提出了这一建议，东京方面认为首脑对话对于建立“建设性和稳定的”双边关系至关重要。

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知情人士说，在设想的两国首脑电话会谈中，日本首相岸田文雄预计将呼吁中方尽快释放一名上个月因被指涉嫌从事间谍活动而在中国被拘留的男性日本公民。北京避免对日本的要求作出立即回应，但一位中国外交人士说，两国政府之间的高层沟通“始终是必要的”。

上周，日本驻华大使馆的外交官与这名为制药公司——安斯泰来制药集团工作的被拘日本籍男子进行了领事访问。东京多次呼吁尽快释放他。据消息人士透露，岸田文雄还计划在定于5月在广岛举行的七国集团（G7）峰会之前，与习近平就俄罗斯入侵乌克兰战争交换意见。

日本作为今年的七国集团轮值主席国，岸田文雄会主持即将于5月19日在日本西部城市广岛举行的为期三天的七国集团峰会。届时，预计七国集团领导人将重申他们对乌克兰的支持，及对俄罗斯进一步施压。知情人士说，岸田文雄同时将提到台湾问题，强调并重申台湾海峡和平与稳定的重要性。

报导指，设想中的日中首脑电话会谈的其他议题包括：中国船只多次进入由日方控制的尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）附近水域，以及中俄在日本周围的联合军事活动。岸田文雄和习近平去年11月在曼谷举行的峰会上同意安排日本外相访华后，林芳正月初的行程得以落实。

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