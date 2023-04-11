菲律宾外长：密切关注台海局势，任何升级都会产生真正不利影响

菲律宾/印太/亚洲

4月10日，正在美国访问的菲律宾外交部长马纳洛(Enrique Manalo)在华盛顿参加智库活动时表示，在中国结束为期三天的围绕台湾的军演之际，菲律宾密切关注台湾海峡日益紧张的局势发展。他重申，呼吁各方通过尽可能地进行对话来控制局势，以防止升级为更大的事态。

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马纳洛当天在出席华盛顿智库、战略与国际研究中心 (CSIS) 的论坛时指出，如若台海不幸发生冲突将带来灾难性后果，特别是对邻近台湾的菲律宾而言。他并提及，任何形式的紧张局势升级，尤其是军事冲突，都会使在台湾工作的10万多名菲律宾人面临风险。

马纳洛表示：“任何形式的紧张局势升级，或者更糟糕的是，某种冲突，军事冲突，都会对菲律宾产生真正不利的影响。” 他再次呼吁各方进行对话来控制局势。

马纳洛说：“我们一直敦促有关各方尝试，比方说，通过尽可能的对话来控制这些紧张局势，以防止这些紧张局势升级为更大的事态。”

马纳洛补充说：“因为我们的观点是，这不仅会影响菲律宾，而且会影响整个地区。”

马纳洛还敦促中美两国通过对话和“在可能的情况下进行透明和真诚的接触”来“管理其战略竞争”，以确保印太地区的长期和平与安全。他谈到，北京和华盛顿之间现在和未来的关系“是作为负责任的大国在这个恶劣的区域生态系统中的一个决定性特征。”

同时，马纳洛并没有关闭菲律宾在全国9个根据菲美《加强防务合作协议》（EDCA）基地接纳来自美国的军事武器装备以保卫台湾的大门。这是因为到目前为止，菲律宾和美国只是确定了根据该协议对美军开放的基地数量和位置，双方还将讨论职权范围和必须同意的活动类型。

马纳洛说：“所以在这个阶段，真的很难回答这样的问题”。菲律宾总统小马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）当天稍早时向媒体表示，“我们不会让我们的任何基地被用于任何攻击性行动”。他补充说：“这些只是为了帮助菲律宾，如果我国需要任何帮助。”

鉴于美菲周二启动了31年来规模最大的联合军演——“肩并肩”年度联合演习，马纳洛强调，该演习也旨在模拟双方在发生自然灾害时期的合作。

马纳洛表示：“相当重要的是，我们要学会不仅在纯粹的军事演习方面相互合作，因为也有许多场合，军队，我也参与了——在其他类型的行动中，（进行）人道主义援助，应对灾难，军队在这方面发挥了非常积极的作用。”

据悉，美菲参演部队将开展多个人道主义援助项目，如翻新三个社区卫生中心和多功能厅。部队还将培训平民的“救生技术”，以及如何协助和领导紧急救援工作。

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