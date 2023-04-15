日本首相岸田讲演现场发生爆炸 首相无伤撤离

日本

2023年4月15日，一名男子（图中）在日本和歌山的一个港口投掷了一个看似烟雾弹的物体后被抓获。岸田原定在这里发表支持参加众议院补选的和歌山第一选区自民党候选人的演讲。

日本时间4月15日上午11时25分左右，日本首相岸田文雄在视察和歌山市杂贺崎的杂贺崎渔港时，突然响起爆炸声，升起白烟。岸田首相原定在这里发表支持参加众议院补选的和歌山第一选区自民党候选人的演讲， 据警方称，岸田首相没有受伤，观众中也没有人受伤， 和歌山县警方在现场制服了据信是投掷爆炸物的男子，并以涉嫌妨碍威力业务罪将其逮捕。

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据目击者称，首相准备在渔港品尝海鲜，并正与自民党候选人交谈，然后将与自民党公认候选人一起站在观众面前发表演讲， 就在这时，一根约15公分长的银色烟雾弹似的物体投掷过来，落在了离岸田首相大约只有一米远的地方。

听到有人“哎呀”一声，一名男子被按倒在地，之后被警方制服。警察们大喊：“赶快离开”，随即听到一声爆炸声，首相立即被警卫人员围住，他没有受伤，在警护官（SP）的保护下，躲避到几十米外的汽车旁。据悉有一瞬间表情惊慌。

和歌山市消防局透露，已派出2辆消防救护车到达现场，但无人员受伤的消息。

有人曾看到，这个人拿着一个银色的圆筒，像是用打火机点火。 据警方参加搜查的人透露，在现场缴获了两个被认为是爆炸物的圆柱形物品。据信，其中一个在现场爆炸，另一个在警方逮捕该男子时他正拿在手中。据警方调查，被捕的男子为24岁的兵库县川西市的木村隆二。木村隆二对警方的调查保持沉默。

岸田文雄原定于当日下午在和歌山等三处地点进行街头演讲，在事件发生以后，取消了案发地点的讲演，但在日本时间15日下午在和歌山市JR和歌山站前发表街头演讲，为自民党候选人站台。 谈到当天早上的投掷爆炸物事件时他说：“警方正在进行详细调查，我很抱歉让很多人担心并给大家带来麻烦，但是选举对我们国家来非常重要，我们必须坚持到底。”

在这里讲演后，岸田文雄原定在JR和歌山车站稍作休息后前往千叶县。

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