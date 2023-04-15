演说爆炸事件：岸田文雄亲自向擒凶渔民电话致谢

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当地时间4月15日上午11时25分前后，日本首相岸田文雄在和歌山市的杂贺崎渔港开始演说前，被投掷筒状物体，现场发生了爆炸。岸田未受伤，坐车离开了演说会场赴市内的县警总部。据警方称，已制伏一名男子，并以涉嫌暴力妨碍业务为由将其逮捕。据日本官员透露，岸田文雄事后亲自向在场率先抓获该男子的一名渔民致电，并直接向他表示感谢。

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据了解，岸田文雄此次是为日本众议院和歌山1区补选的助选而造访市内，事发时正与自民党候选人交谈。据《读卖新闻》报导，就在岸田文雄即将开始演讲时，一名男子向他扔了一个冒着烟的圆柱形物体，外表呈银色。

一声女人的喊叫声响起，前面的人纷纷往后跑。 “走开，”一个男人喊道。烟雾出现约30秒后，听到爆炸声。一名50多岁的渔民抱住了该男子。这位渔民回忆说：“起初他扔了一些东西，然后他正要从背包里拿出什么东西。”

在场的一位40多岁的女子用颤抖的声音向记者表示：“没想到会发生这样的事情，让我想起了安倍前首相被枪杀的事件。” 据共同社报导，事发后，岸田文雄的秘书们提出可以取消和歌山市和千叶县剩余的3次街头演讲，但首相决定按计划进行。

岸田文雄通过推特向日本国民表示：“我们现在正在举行选举，这是我国民主最重要的事情。你们必须清楚地表明你们每个人的想法，你们是这个国家的主要参与者。带着这样的想法，我继续站在街头演讲的舞台上。我决心与人民一起努力，将这次重要的选举进行到底。”

稍后，岸田文雄还指出，“我要向所有能够在一天结束前发表演讲的人，向负责安全的每个人，向所有相关人员，向聚集的每个人，向所有担心和支持我的人表示感谢。我会和你们一起守护这场重要的选举。”

据悉，被捕的涉案男子、现年24岁的失业者木村隆二拒绝配合调查，至今保持沉默。TBS电视台报道称，木村隆二说，“律师来了以后我才会说话”。他的住所位于关西地区的兵库县。和歌山县警方搜查了他的家。

事发时，木村隆二在会场溜进了大约200人的观众席。与即将发表演说的岸田文雄的距离约为10米。日本内阁官房长官松野博一周六下午在首相官邸对记者说，“选举是构成民主主义根本（的制度）。决不容许类似此次的暴力行为。”

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