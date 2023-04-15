韩美日安全会议：强调台海两岸和平与稳定的重要性

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4月14日，第13次韩美日安全会议（DTT）在美国首都华盛顿举行。据三国会后发布的联合声明，三方商定例行实施反导和反潜演习。

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据韩联社报导，韩国国防部国防政策室室长许泰根（音）、美国国防部印太安全事务助理部长拉特纳（Ely Ratner）、日本防卫省防卫政策局局长增田和夫作为三方首席代表率团参加了会议。韩美日安全会议是三国部长助理级别年例安全协商会议机制，2008年之后共举行了12次，2021年至去年没有开会，此次是时隔三年重启会议。第14次会议将在韩国举行。

三方会后通过联合声明介绍称，“代表们交流了对韩半岛和更广泛地区安全环境的评估，并就深化美日韩安全合作的具体方式进行了磋商”。据悉，三位国防官员确认，“每一方都将保持警惕并加强三边安全合作，以遏制朝鲜民主主义人民共和国（DPRK）的核和导弹威胁，并加强韩半岛和印太地区的和平与稳定。”

三方“最强烈地谴责朝鲜一再违反联合国安理会决议，包括其持续的核和导弹挑衅以及非法的船对船转让，他们申明国际社会的共同目标是确保朝鲜充分遵守联合国安理会有关决议规定的义务。他们敦促朝鲜立即停止所有破坏稳定的活动。他们重申，如果朝鲜进行核试验，国际社会将作出强烈和坚决的反应。”

三方还重申，“与朝鲜进行和平和外交解决的对话之路仍然敞开，三位官员呼吁朝鲜重返谈判。为此，美国和日本代表表示支持韩国政府的（对朝路线图）‘大胆构想’的目标，这与三方对实现韩半岛完全无核化的共同承诺相一致。”

声明提及：“三位代表还讨论了印太地区的安全局势，并重申了他们对基于规则的国际秩序的共同承诺。他们强调了台湾海峡两岸和平与稳定的重要性。他们重申有必要与乌克兰站在一起，反对俄罗斯无端和野蛮的侵略战争，并认识到这是对领土完整和主权的严重侵犯，破坏了整个国际秩序的结构。”

此外，三方“讨论了导弹防御演习和反潜演习的常规化，以威慑和应对朝鲜的核和导弹威胁，并讨论了恢复三边演习的方式，包括海上拦截和反海盗演习，以更有效的方式维护该地区的和平与稳定。”

美国表示：“完全支持日本和韩国承诺进一步加强国防当局之间的沟通和协作，特别是利用他们各自的双边《韩日军事情报保护协定》（GSOMIA）促进韩半岛和该地区的和平与稳定。”

声明指，“根据美国、日本和韩国领导人在2022年11月13日的金边峰会上作出的共享‘朝鲜导弹预警实时数据’的承诺，三位代表确认了正在进行的工作，以充分利用现有的信息框架，包括韩美日《三边军情共享协定》（TISA），改善三国之间的协调与合作。”

在声明中，美国“还重申了其保卫日本和韩国的铁的承诺，这得到了包括核在内的全方位防御能力的支持。” 三位代表肯定了第13次韩美日安全会议期间的讨论大大促进了三国安全合作的实质性发展。此外，他们同意明年在韩国首尔举行第14次韩美日安全会议，具体日期经三方磋商决定。

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