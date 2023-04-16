日本在深海发现失事直升机中五人

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关于10人乘坐的日本陆上自卫队一架UH-60JA直升机在冲绳县宫古岛附近失踪的事故，陆上自卫队16日宣布，在搜寻行动中发现到5具人体。

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日本时间16日上午，为寻找在冲绳县宫古岛周边海域坠落的直升机上乘坐的10名自卫队官兵，潜水员使用潜入深水区的“饱和潜水”的方法，在冲绳县宫古岛周边海域确认了失事飞机的机体和5名成员,预计对其余5人的搜寻工作还将继续，打捞工作也即将开始。

本月6日，一架从冲绳县宫古岛起飞的陆上自卫队直升机在宫古岛和有桥相连的伊良部岛东北约3公里处失踪，直升机10名乘员为陆自第8师团长坂本雄一（55岁）等师团司令部的干部5人、执飞直升机的师团旗下第8飞行队飞行员和机械师各2人、宫古警备队干部1人。

陆上自卫队自称，失联的直升机4月6日下午3点45分前后从宫古岛的航空自卫队宫古岛分屯基地起飞，目的是在周边视察地形，原计划下午5点05分返回，却在起飞后不久失联。

据防卫省多名官员称，4月13日，在直升机失踪地点东北偏北约 4 公里处的海域，发现了该直升飞机的一部分和复数的人体，可能是失踪官兵。

所谓“饱和潜水”，是潜水员在适应了水压后，携带特殊装备潜入深海的技术。 16日上午，一名潜水员进入一个装置适应加压状态，之后，潜水员带着该装置抵达海底并开始搜索。

据防卫省称，潜水员在上午 8 点 30 分左右找发现了机体和5具人体。 发现地点位于海底约 106 米的深处，在直升机从雷达上消失的地方以北约 5 公里处，伊良部岛以北约 6 公里处。 直升机主要部分受损，在机体周围发现有5具人体。 下午继续进行饱和潜水，并加紧寻找其余的5人。

在“饱和潜水”的搜索中，14日下午，潜水装置开始从潜艇救生船“千早”号上下降，在下降途中，因机械故障返回。 原定于15日上午复工，但因大风引起巨浪，海上船只不稳，15日的工作计划被迫取消。

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