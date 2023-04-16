演说爆炸事件：岸田文雄强烈谴责选举活动中实施暴力行为

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4月16日，日本首相岸田文雄出席新闻发布会，强烈谴责15日发生的和歌山市演说会场被投掷爆炸物事件。他在首相官邸向媒体表示：“在构成民主主义根本的选举中实施暴力行为是决不容许的”。为了日本众议院5个议席补选等各政党的选举活动免受妨碍，岸田文雄还要求日本“警察在警备和安全上确保万全。”

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岸田文雄周日在新闻发布会上向媒体表示，“首先，在昨天的事件中，一名嫌疑人已被逮捕，正在接受警方调查。另外，对引起极大关注和不便的当地居民，以及渔业工会的成员或配合抓获嫌疑人的人士表示衷心的感谢，我直接打电话向他们表示感谢。此外，我还要感谢来自日本和国外的各种关心和同情。”

岸田文雄强调：“我认为，在构成民主主义根本的选举中实施暴力行为是决不容许的。而且我相信，重要的是要把这次重要的选举进行到底。” 岸田指出，“通过选举明确地表达选民的声音对日本和我们的民主来说很重要。考虑到这一点，我想与日本国民一起，将这次重要的选举进行到底。我也希望警方采取一切可能的措施，确保安全和安保，使所有政党的选举活动不受阻碍。” 在5月将迎来由日本主办的七国集团（G7）广岛峰会之际，他还强调，“必须尽最大努力确保安全”。

据日本放送协会（NHK）报导，岸田文雄周六在和歌山市的杂贺崎渔港为众议院和歌山1区补选发表应援演讲之前，被人投掷了貌似金属制的筒状爆炸物。岸田本人并未受伤，一名警官的手腕受了轻伤，警方以涉嫌威力妨碍业务为由当场逮捕了现年24岁、兵库县川西市的嫌疑人木村隆二。警方从16日凌晨起对嫌疑人的住家进行了搜查。搜查持续到9时过后，搜查人员从嫌疑人家中搬出了据认为装有相关资料的10多个纸箱，并将纸箱放入车内。

据《每日新闻》报导，率先制服该男子的54岁渔民事后接受媒体采访时回忆道，当天有约200名听众聚集起来准备听岸田文雄发表演讲，演说还未开始时他看到自己左前方的一个人扔东西。这名渔民说，那个男子还正在用他的手做着别的事情，“很奇怪。我跳上去，将那人右手上的东西拂开”。这名男子便是嫌疑人木村隆二。

这名渔民表示，自己在小学期间就有柔道的经验。他与警察和其他人一起倒在地上，制服了木村隆二。双方的扭打持续了大约一分钟。这名渔民说：“我听到身后传来爆炸声，吓坏了”。他指出，木村隆二没有反抗，根本不说话。这名渔民的手肘在地上擦破了，裤子也被撕破了。

该渔民还谈到，黄昏时分，岸田文雄亲自向他打来电话表示感谢，并称“非常感谢您，我很高兴您没有受伤”。他还得到了家人的称赞，很惊讶自己能做这样的事情。这位渔民回忆说，大约九个月前，日本前首相安倍晋三在奈良发表演说时被枪杀。“因为那件事，我想：‘不可能’，但我完全沉浸在其中。我对发生在这样一个乡村小镇的事件感到非常震惊，”这名渔夫说。

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