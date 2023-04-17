联合国谴责朝鲜试射新型固体燃料洲际弹道导弹

军事

亚洲 – 联合国秘书长古特雷斯对朝鲜违反联合国决议，而再次试射新型固体燃料洲际弹道导弹。据朝中社14日报道，朝鲜13日首次试射加装固体燃料的“火星炮-18”新型洲际弹道导弹并取得成功。

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联合国负责中东、亚洲和太平洋地区政治事务的助理秘书长希亚里（Khaled Khiari）17日表示，“秘书长再次呼吁朝鲜立即停止采取进一步破坏稳定的行动，充分遵守安理会决议规定的国际义务，恢复对话以实现持久和平以及朝鲜半岛完全和可核查的无核化”。

据朝鲜国家媒体4月14日发布的照片显示，金正恩和他的女儿一起，看着一枚黑白相间的导弹在烟云中起飞，露出了欢欣鼓舞的笑容。

据朝中社称，周四上午测试的"火星-18"导弹将成为"朝鲜战略军事力量的关键手段"。金正恩表示，这款新武器的开发成功将"彻底重组我们的战略威慑力，加强我们核反击的有效性"。

他还说："我们将进行致命的打击，并作出猛烈的回应，直到敌人放弃其毫无结果的战略和愚蠢的行为。

朝鲜发射的所有洲际弹道导弹（ICBM）都是液体燃料。但平壤长期以来一直在寻求开发固体燃料导弹，因为这种导弹更稳定，准备更快，使敌人更难发现和更难摧毁。

据驻美国的分析家潘达（Ankit Panda）说，朝鲜的图像和韩国的军事信息表明，周四朝鲜发射的确实是一枚固体燃料导弹，而且是朝鲜的首次成功试验。

他告诉法新社："导弹的排气管道很稳定"，他补充说，"固体推进剂"正在发挥作用。

牙山政策研究所的研究员 Go Myong-hyun提醒说，朝鲜"在2月份的阅兵式上展示导弹之前，首先测试了固体燃料发动机，然后进行了一次真正的测试，"。

Go告诉法新社，"朝鲜痴迷于固体燃料导弹的原因是，它们将大大减少发射前的准备时间"。"这很重要，因为将导弹从发射井或隧道中取出的时间越长，发射前被摧毁的风险就越高"。

法新社说，平壤这一宣布是在庆祝朝鲜最重要的政治纪念日之一，即4月15日金正恩的祖父金日成的生日"太阳节"前夕作出的。

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