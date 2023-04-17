韩美日罕见3家密集联合军演 聚焦反导

美日韩/军事演习

韩美日反导联合演习当天将在韩国东海公海举行。这是三国时隔不到两个月再次举行反导联演。军演明确针对朝鲜导弹威胁。

广告 继续浏览后续

据韩联社今天报道称，韩美日今天在东海公海实施反导联演。韩军宙斯盾驱逐舰“栗谷李珥”号（DDG-992）、美军伯克级导弹驱逐舰“本福德”号（DDG-65）和日本海上自卫队爱宕级驱逐舰“爱宕”号（DDG 177）参演。此次联演将模拟朝鲜发射弹道导弹的情况，熟练探测、追踪、共享信息等相关应对流程。

韩美日去年10月和今年2月22日在独岛附近公海举行反导联演。

本月4日在济州道以南公海举行反潜和海上搜救联演。韩美日当地时间14日在美国华盛顿特区举行第13次韩美日安全会议（DTT），并商定例行实施反导、反潜联演。

据路透社报道称，最近几个星期，随着朝鲜加强军事活动，朝鲜半岛紧张局势再有升温，朝鲜上个星期五测试了一种新的固体燃料洲际弹道导弹，专家称这将为朝鲜在几乎没有警告的情况下能发射导弹铺平道路。

平壤威胁要采取“更实际和更具攻击性”的行动。朝鲜指控韩国和美国军队自 3 月以来每年都进行春季演习，其中一些演习涉及日本，朝鲜谴责称这是对朝战争的预演。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅