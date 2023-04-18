联合国：阿富汗85%的人口生活在贫困之中

贫困

亚洲 – 根据联合国周二公布的估计，从 2020 年到 2022 年底，阿富汗贫困人口几乎翻了一番，达到 3400 万。该组织警告称，由于塔利班针对妇女采取的措施，经济形势正在恶化。联合国开发计划署 (UNDP) 的最新报告称，自塔利班于 2021 年 8 月上台以来，阿富汗的经济暴跌了 20.7%。

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联合国开发计划署表示， “这种前所未有的冲击使阿富汗成为世界上最贫穷的国家之一”。

统计数据截止到去年9月份。到2022年底，到 2022 年底，阿富汗贫困线以下的人数约为为 3400 万，而 2020 年为 1900 万。

阿富汗没有最近的人口普查数据，但联合国估计人口为4000万，这意味着该国85%的人口生活在贫困之中。

根据该研究的估计，2022 年阿富汗的 GDP 将下降 3.6%。联合国开发计划署驻阿富汗代表阿卜杜拉·阿尔在一份声明中说：“外国援助的持续涌入，到 2022 年达到 37 亿美元，避免了阿富汗的全面崩溃。”

截至目前，联合国在为阿富汗人筹集46亿美元的呼吁中，只筹集到5%募款。

UNDP驻阿富汗驻地代表达达里（Abdallah Al Dardari）说：“若外国援助减少，阿富汗可能会从悬崖边跌入深渊。”

报告指出：“一些人被迫出售房屋、土地或创造收入的资产……一些人则将家人‘商品化’，把儿童变成劳工，把年轻女生变成新娘。”

此外，塔利班对阿富汗妇女施加的一系列限制，也导致外来金援减少。2022年12月，塔利班政府下令禁止妇女工作，导致部分非政府组织受到冲击。本月，这项禁令扩大到为联合国工作的阿富汗女性雇员，而雇员减少导致该组织减少工作量，并影响筹集援助金等工作。

卡塔尔传统上是该国最大的捐助国之一，并游说塔利班当局终止禁止妇女工作的禁令，卡塔尔表示，它在周二向阿富汗派出了十个月来的第一架人道主义航班，运送食品、医疗用品和书籍。

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