温室效应

国际 – 4月，亚洲多国高温破纪录，热浪持续笼罩，几乎看不到缓解的迹象。在东南亚，一些国家本周温度创下有史以来最高纪录，而印度的酷热已经导致十几人死亡。印度由于酷热死亡13人，泰国两人。

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据CNN报导，气象历史学家埃雷拉（Maximiliano Herrera）称，老挝的高温也创下了历史纪录，琅勃拉邦（Luang Prabang）4月18日达到42.7摄氏度。

根据泰国气象局的数据，上周末，泰国历史上首次达到45摄氏度。西北部城市Tak上周六（4月15日）达到了45.4摄氏度，但是自3月下旬以来，该国大部分地区的温度都在30摄氏度至40摄氏度之间。

本月早些时候，泰国当局对几个省份发出健康警报，预计首都曼谷Bang Na区的热指数将达到50.2摄氏度。热指数是人体对温度的“感觉”，同时考虑了空气温度和湿度带来的影响。

根据总理办公室的一份声明，周二，泰国总理巴育‧占奥差（Prayut Chan-o-cha）对“泰国各地危险的高温”表示关注。在曼谷的Bang Na地区，温度“可能达到52.3摄氏度”。

埃雷拉在推特上说，邻国缅甸在周一创造了4月份的温度纪录，位于地区中部的卡莱瓦（Kalewa），气温达到44摄氏度。

4月和5月通常是南亚和东南亚一年中最热的月份，因为在季风降雨开始并带来一些缓解之前，气温上升。

然而，中国多地也在经历高温。周二，云南元阳气温高达42.4摄氏度。根据埃雷拉的说法，这与全国4月份的纪录只差0.3摄氏度。

气候学家吉姆‧杨（Jim Yang）说，周一，12个省的100多个气象站打破了历年4月份的温度纪录。

虽然亚洲大多数地区没有出现创纪录高温，但在整个南亚地区，普遍高温，而且是致命的。巴基斯坦、印度、尼泊尔和孟加拉国的气温都已连续多日超过40摄氏度。

根据印度气象局的数据，周二有48个气象站的温度超过42摄氏度，在东部的奥迪萨邦（Odisha），高达44.2摄氏度。

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