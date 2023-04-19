金正恩下令“如期”发射首颗军用间谍卫星 韩媒预测最快本月内

朝鲜首颗间谍卫星

朝鲜官方通讯社朝中社报道称，金正恩说朝鲜第1颗军用间谍卫星已研发完成，他并指示“如期”发射这颗卫星。尽管该报道没有宣布发射日程，但据韩联社预测，最快可能在本月内发射这颗侦察卫星。另约一周前，平壤发射新型固态燃料洲际弹道导弹，法新社说，这是朝鲜核武计画的重大突破。

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据朝中社19日的报道，金正恩在视察朝鲜国家宇宙开发局期间表示，发展侦察能力是应对来自美国和韩国的“威胁”的优先事项，朝鲜需要数颗卫星来稳固建立其情报收集能力。

该报道称，金正恩敦促按照计划部署这些卫星，但并未详细说明发射日期。

去年12月，朝鲜对一颗间谍卫星进行了“重要的最后阶段”测试，并宣称将在今年4月之前完成发射准备工作。

金正恩表示，“获取有关敌对势力的军事场景的实时信息”，是“最重要”的任务。

美韩两国在本周展开了为期12天的空中演习，动用近110架战斗机，并且还与日本举行了为期一天的海军导弹防御演习。

金正恩指责美国试图通过在该地区部署航空母舰和具有核能力的轰炸机等军事资产，“来将韩国变成一个先进的侵略基地和战争武器库”。

按照朝鲜官媒分享的一张照片，金正恩站在一张貌似卫星的模糊图像前面与朝鲜官员们交谈。陪同金正恩出现的还有他的女儿——她在朝鲜最近几次的导弹发射和军事活动中都与她的父亲同框出现。

此外，韩联社指出，这是金正恩自去年3月以来时隔1年多再次对国家宇宙开发局进行视察。劳动党中央委员会书记朴泰成、军需工业部副部长金正植等干部，以及多名工程师和专家陪同视察。金正恩的女儿金主爱（音）也同行，而且着装比较正式，引发关注。

据了解，将间谍卫星送入预定轨道需要使用远程火箭。但是朝鲜的这类发射活动已被联合国方面禁止——联合国将此类活动视为该国测试远程弹道导弹技术的幌子。

不过，朝鲜方在上周试射了其所谓的固体燃料洲际弹道导弹，而这被认为是朝鲜方面取得的一项重大突破。此外，朝鲜也研制了核动力潜艇、高超音速导弹和多弹头导弹，目前尚不清楚这些武器是否即将可用。

观察人士认为，在朝鲜抱怨美国与韩国举行联合军事演习的同时，它也以此为借口来提升其军事能力，并加大对华盛顿的施压，要求其作出让步。

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