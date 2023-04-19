韩国有可能成为武器军援乌克兰第一个亚洲国家

韩国/乌克兰/尹锡悦

韩国总统尹锡烈表示，如果乌克兰遭到大规模平民袭击，韩国可能会将韩国对乌克兰的支持扩大到人道主义和经济援助之外的军事援助，路透社说，这标志着韩国总统首次改变了反对军事武装驰援乌克兰的立场。本台消息称，韩国在考虑向乌克兰提供武器的可能性。

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自战争开始以来，韩国一直坚持只向基辅发送人道主义援助，以避免损害韩国与俄罗斯的关系。但在接受路透社采访时，韩国总统尹锡悦表示，如果对俄罗斯对乌克兰平民进行大规模袭击，他将考虑向乌克兰运送武器。

据本台在首尔的记者Célio Fioretti报道称，这是韩国对乌克兰战争态度重大改变：如果说韩国到目前为止对这场战争冲突保持着一定的距离，甚至是模棱两可，那么韩国总统尹锡悦的表态可能是一个180度的转弯。

直到现在，韩国还不想因为军事上帮助乌克兰而惹怒莫斯科，特别是因为俄罗斯总统普京可能给平壤的支持作为讨价还价以及报复。因此，韩国只限于将武器卖给北约成员国，包括俄罗斯的邻国波兰。

然而，上周披露的五角大楼文件提到，美国向韩国施压，要求韩国向乌克兰运送武器。特别是要求韩国向乌克兰提供防空设备和火炮弹药。

韩国总统尹锡悦在接受路透社采访时坚持认为，对乌克兰的军事支持是有条件的：那就是，"如果出现国际社会不能容忍的情况，如对乌克兰平民大规模袭击、屠杀或严重违反战争法，韩国可能很难坚持只提供人道主义或财政援助。"

目前还不清楚尹锡悦的这些说法是什么意思。当他4月26日在白宫与拜登会面以庆祝两国结盟70周年时，可能会进一步讨论这个话题。

路透社今天称韩国尹锡悦为可能向乌克兰提供军事援助敞开大门。在下周对美国进行国事访问之前，尹锡悦接受路透社采访时，称他的政府一直在探索如何帮助保卫和重建乌克兰，就像韩国在 1950-53 年朝鲜战争期间获得国际援助一样。

在排除致命武器援助给乌克兰的可能性一年多后，韩国首次表示愿意向乌克兰提供武器。

韩国作为美国的重要盟友和火炮弹药的主要生产国，尽管西方国家在武器供应方面施加的压力越来越大，但韩国迄今一直试图避免惹怒俄罗斯，并避免俄罗斯报复性加大对北朝鲜的支持。

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