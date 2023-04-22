为防朝鲜军事侦察卫星落入日本 日防相向自卫队下达摧毁准备令

日本/朝鲜/亚洲

据共同社报导，4月22日，日本防卫大臣滨田靖一就朝鲜计划发射“军事侦察卫星1号”，以防落入日本疆域内而向自卫队下达了“摧毁措施准备命令”。此前据朝中社报导，朝鲜国务委员长金正恩18日在视察朝鲜国家宇宙开发局时表示，该国史上首枚军事侦察卫星已经完成制造，吩咐加快完成最后准备工作。不过报道并没有透露朝方的具体计划发射日期。

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据日本政府消息人士透露，自卫队将努力部署陆基地对空拦截导弹“爱国者3”(PAC-3)，并准备启用搭载海基拦截导弹“标准”-3(SM-3)的宙斯盾舰。

日本正在考虑将“爱国者3”系统派驻到从九州向西南延伸至台湾的南西诸岛（琉球群岛）。消息人士称，该系统此前曾于2012年和2016年部署在南西诸岛上。“爱国者3”系统旨在击落那些日本海上自卫队宙斯盾驱逐舰发射的海基拦截导弹未能击落的临近导弹。

日本政府消息人士称：“为了能应对万一对日本造成损失的事态，将推进准备”。日本内阁官房长官松野博一19日在记者会上，关于朝鲜发射军事侦察卫星的动向表示：“就算宣称是卫星，若使用弹道导弹技术强行发射，也是明显违反联合国安理会决议。”

日本防卫省的这一命令是在美国总统拜登（Joe Biden）和韩国总统尹锡悦下周在华盛顿举行峰会前下达的，两人将讨论针对朝鲜的导弹和核威胁的应对措施。此前，朝鲜国家宇宙开发局去年12月曾预告称，到今年4月将完成首枚军事侦察卫星，有可能将发射宣称是卫星的飞行物。

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