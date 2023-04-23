为迎击朝鲜“军事侦察卫星” 日本导弹部队开始行动

日本/朝鲜

在朝鲜中央通讯社（KCNA）2017年5月15日发布的这张未注明日期的照片中，远程战略弹道火箭Hwasong-12（Mars-12）在一次测试中被发射。

为对应朝鲜计划发射的“军事侦察卫星1号”，在日本防卫大臣滨田靖一22日发布“摧毁措施准备命令”后，23日开始，在冲绳县部署地对空导弹“爱国者”（PAC3）的准备工作已开始进行，当天上午，相关部队开始行动，以在朝鲜以“军事侦察卫星”为名的弹道导弹落下时，在日本采取击毁措施，现在正在推进拦截击毁态势。

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日本防卫省表示，“在与当地协调的同时，我们将把“爱国者”配置在必要的地方，以做到万无一失。”

朝中社19日报道称，朝鲜将于月底前完成发射首颗军事侦察卫星的准备工作，朝鲜劳动党总书记金正恩已指示按计划实施。 为此，4月22日，日本防卫大臣滨田靖一发布“准备击毁措施命令”。

在福冈市博多港，23日上午9时左右，一辆辆绿色大型车辆陆续驶进一艘民间渡轮，被认为是迎击导弹部队的自卫队员们也进入渡轮。 大约50分钟后，渡轮离开了港口。

防卫省称，朝鲜19日宣布已完成“军事侦察卫星1号”，并表示将要发射， 防卫省认为，这颗卫星实际上是一枚远程弹道导弹，可能会落入日本领土。

据防卫省官员称，为了将“爱国者”地对空导弹部署到冲绳县宫古岛、石垣岛和与那国岛，他们计划利用冲绳本岛和离岛的机场和港口来运送设备和人员，估计将在日本上空通过，先岛诸岛的一些其他岛屿也将部署爱国者地对空导弹。

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