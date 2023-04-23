民调：约56%的韩国人出于朝核威胁等原因支持自主拥核

韩国/朝鲜/亚洲

据韩联社援引4月23日公布的一项民意调查报导，约56%的韩国人支持自主发展核武器以应对朝鲜不断升级的核威胁。韩国民调机构Realmeter上周对1008名成年人进行的调查发现，56.5%的受访者表示他们支持自主发展核武器，这个问题需要在即将举行的韩美首脑峰会上进行讨论。相比之下，40.8%的受访者表示他们反对韩国发展核武器。

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报导指，当被问及为什么支持发展核武器时，45.2%的受访者回答说，首尔应该“对抗”朝鲜的核威胁。“朝韩拥有核平衡有利于国家利益”（23.3%）、“对韩半岛发生紧急情况时美国的支持缺乏信任”（17.0%）、以及“对美国在国际形势下在韩半岛重新部署战术核武器缺乏信任”（10.6%）。

至于反对韩国核军备的理由，最常见的是“作为《不扩散核武器条约》缔约国面临国际制裁的风险”（44.2%），其次是“担心在邻国煽动核军备”（29.4%），“担心与朝鲜关系进一步恶化”（18.3%），以及“对美国积极支持的信心”（3.3%）。该调查的误差率为正负3.1个百分点，置信度为95%。该调查90%为无线调查，10%为有线调查，回复率为2.7%。

此前，韩国峨山政策研究院高级研究委员詹姆斯·金（James Kim）本月6日发布的一份报告显示，有64%的韩国人赞成韩国自主开发核武器。据报告，在去年11月进行的民意调查中，有64.3%的受访者赞成韩国自主开发核武，有33.3%表示反对。在提示国际社会制裁风险后再问同一问题时，有54.7%的受访者表示赞成，42.3%表示反对，赞成的比重仍从超过50%。另就部署美军战术核武器，有61.1%表示赞成，36.2%持反对意见。

韩国总统尹锡悦将于周一启程前往美国，进行为期六天的国事访问，以纪念韩美结盟70周年，朝鲜核和导弹威胁将被列为会议的重要议程之一。据《华尔街日报》报导，尹锡悦1月11日在听取国防部和外交部举行的联合政策简报会上表示，如果来自朝鲜的威胁加剧，该国可能会自主发展核武器或请求美国重新在韩半岛部署核武器，这是韩国领导人在数十年来首次提出这一可能性。他的这一言论随后立即引发了韩国国内外的广泛关注。

次日，韩国总统办公室向媒体澄清说，前提条件是朝核威胁或挑衅行为进一步升级。从现实角度来看，通过基于韩美同盟来加强延伸威慑力有效应对朝鲜核导威胁更为重要。韩国总统室官员还表示，维护国家安全要为最坏的情况做准备。在朝核威胁不断升级的情况下，尹锡悦身为军队统帅（此言）展现出维护国民安全的意志和决心。

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