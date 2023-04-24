阿塞拜疆在边境要塞设哨卡引发与亚美尼亚关系再度紧张

阿塞拜疆/亚美尼亚

资料图片：一名俄罗斯士兵守卫在亚美尼亚通往卡拉巴赫地区的唯一通道-拉钦走廊。根据2020年秋季亚美尼亚与阿塞拜疆达成的停火协议，该路段由俄罗斯维持和平部队控制。摄于2022年12月27日

阿塞拜疆当局23日宣布在其与亚美尼亚交界处的一个要塞路口设置哨卡，引发两国关系再度紧张。

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阿塞拜疆新设哨卡位于两国交界地带的拉钦走廊入口处，这是亚美尼亚通往亚美尼亚人聚居的纳戈尔诺-卡拉巴赫地区的必经之路。阿塞拜疆外交部23日解释说，设置新哨卡是为了保证该地区陆路通行安全。阿塞拜疆指责亚美尼亚利用该通道向双方有主权争议的卡拉巴赫地区运送武器。

亚美尼亚当局则认为，这个以安全为由的哨卡公开违背两国2020年秋季达成的停火协议。根据这项停火协议，拉钦走廊地段由俄罗斯维持和平队伍控制。亚美尼亚同时声称，23日当地时间上午，一名亚美尼亚士兵被阿塞拜疆军队开枪击中身亡。但阿塞拜疆方面矢口否认。

卡巴拉赫地区居民以亚美尼亚人为主。苏联解体后，该地区宣布脱离阿塞拜疆，导致阿塞拜疆与亚美尼亚两国此后始终因为该地区的归属而关系紧张，并两次交战。2020年，亚美尼亚军队遭遇挫败，两国在俄罗斯斡旋下达成停火，但交火行为仍然时有发生，双方相互指责。

去年12月中旬起，有阿塞拜疆人以保护环境为由，封堵拉钦走廊。亚美尼亚当局指责这些封锁措施造成卡巴拉赫山区出现药品、食物短缺以及供电中断，可能引发人道危机。但阿塞拜疆当局否认在拉钦走廊有封锁行为。

曾经在2020年作为冲突调停人的俄罗斯24日对当地情势再度紧张表达“严重关切”。克里姆林宫在一份公报中称阿塞拜疆在拉钦走廊设立哨卡的决定无法令人接受，呼吁相关两国遵守已经达成的协议。

法国外交部23日对阿塞拜疆在拉钦走廊设置哨卡的决定表达遗憾，认为此举违背双方在停火协议中的承诺，破坏谈判进程。美国国务院23日也在一份公报中对当地局势表达关切，呼吁各方努力恢复和平对话，避免挑衅。

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