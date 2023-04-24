韩总统尹锡悦：无法接受拿百年前之事要求日本必须下跪

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4月24日，韩国总统尹锡悦抵达美国首都华盛顿展开为期6天的国事访问。这是韩国总统时隔12年再次赴美进行国事访问。他在访问前接受了《华盛顿邮报》记者近90分钟的专访。在周一刊登的采访中当谈及韩日历史纠纷时，尹锡悦表示，拿百年前的事情（对日）“说绝对不行”，“要求必须下跪（请求宽恕）”的这一观点令人无法接受。他还指出，韩国所面临的安全问题太过紧迫，不能推迟与日本的合作。

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美国总统拜登夫妇（Joe Biden）本周将在白宫为来访的尹锡悦夫妇举行国宴，纪念《美韩共同防御条约》签订70周年，该条约在朝鲜战争以停火结束后将两国的安全利益联系在一起。星期四，尹锡悦将在美国国会联席会议上发表讲话，这是十年来第一位受邀这样做的韩国总统。

现年62岁的尹锡悦于首尔龙山总统办公室接受采访时表示，“（本周）最重要的是让它成为一个机会，让两国人民正确认识到......联盟的历史意义及其成就。” 当评价韩美过去数十年来的同盟关系时，尹锡悦强调：“这的确是历史上最成功的联盟，而且首先是一个基于价值观的联盟。”

韩国坐拥庞大的弹药储备，但出于对其与莫斯科关系的担忧，拒绝向乌克兰输送任何致命性援助。尹锡悦上周在接受路透社采访时表示，如果局势恶化，韩国“可能很难‘只坚持人道主义或财政支持’。”

尹锡悦今次向《华盛顿邮报》进一步说，“当然，乌克兰正处于非法入侵之下，所以提供一系列援助是合适的，但当谈到我们将如何供应和供应什么时，我们不能不考虑我国与交战国之间的许多直接和间接关系。”

韩美关系中还存在其他摩擦点，如拜登政府支持的《降低通货膨胀法》和《芯片与科学法》对韩国制造商的影响，以及尽管有美国的安全保证，但韩国人越来越希望自己的国家自主拥核。尹锡悦说，他预计本周及以后将在华盛顿讨论韩美联盟面临的一系列问题。

在近90分钟的专访中，除了向美国读者介绍自己的身世和从政经历，尹锡悦详细谈到了他对改善韩日关系的决定，并指他在竞选总统期间一直对自己当政后的意图保持透明。尹锡悦强调，韩国所面临的安全问题太紧迫了，不能推迟与日方的合作，并补充说，一些批评者永远不会被说服。

尹锡悦说：“欧洲在过去100年里经历了几次战争，尽管如此，交战国还是找到了为未来合作的方法，我不能接受这样的观点，即因为100年前发生的事情，有些事情是绝对不可能（做）的，他们（日本人）必须因为我们（韩日）100年前的历史而下跪（请求宽恕）。而这是一个需要决定的问题......在说服（国民）方面，我相信我已经尽力了。”

据韩联社报导，韩国总统办公室周一还另行发布说明资料就尹锡悦提及“百年前的事情”一事解释称，尹锡悦此番话意指以这种态度行事不利于发展韩日关系。韩日关系正常化刻不容缓，就像欧洲的战争当事国战后仍能为未来发展而合作一样，改善韩日关系是两国关系面向未来发展的必经之路。韩国总统室还补充道，这与1998年时任总统金大中在日本国会发表讲话时提出的“因不到50年的不幸历史否定长达1500年的交流与合作史是愚蠢之举”一说一脉相承。

《华盛顿邮报》的报道还提及，但是，尹锡悦最有争议的政治举措集中在性别问题上。他因提议废除韩国女性家庭部而招致批评。活动家们说，鉴于韩国在性别平等方面的不良记录以及对LGBTQ群体的敌意，一个专门的亲妇女和家庭的政府机构是必要的。父权制，加上收入不平等的加剧和住房危机，意味着韩国的年轻人越来越多地推迟或回避婚姻和生子。

尹锡悦本人在51岁时首次结婚，这在韩国社会是非常不寻常的事情。他的夫人，50岁的金建希是一名商业主管，创办了一家艺术展览公司。尹锡悦说，二人是因为他对艺术史和艺术馆的兴趣而相识相交的。尹锡悦谈到：“我最幸福的记忆是在我50多岁的时候终于遇到了我的妻子并与她结婚。” 这对夫妻没有孩子，但养着六只狗和五只猫，大部分是被救助的。

据那些在闭门会议上与他会面的人说，在私下里，尹锡悦出奇地不拘小节。他在公开场合也可能不修边幅。去年9月，尹锡悦在纽约同拜登简短会面之后，被媒体拍到私下吐槽美国国会议员。尹锡悦当时被麦克风捕捉到对身旁的随员称：“如果这些白痴拒绝在国会批准，那拜登该有多尴尬。” 拜登也称自己是一台“口误机”，他可能会感同身受。

检察官出身的尹锡悦在采访中表示，他长期以来一直对美国的宪法制度及其带来的全球性影响着迷。他在成长过程中喜欢美国歌曲和电视节目。现在，作为韩国总统，他有一份拜登之前送给他的礼物，并一直摆在首尔的总统办公桌上，上面镌刻有美国前总统杜鲁门就任时期办公桌上摆放的座右铭：“The Buck Stops Here”（责任止于此）。

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