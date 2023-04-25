区域局势紧张 小马科斯将促请拜登阐明美国的协防承诺

菲律宾/美国/印太

菲律宾总统小马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）4月24日在受访时表示，他将敦促美国总统拜登（Joe Biden）明确说明美方根据1951年《美菲共同防御条约》对菲国的防务承诺程度。5月1日，小马科斯将与拜登在白宫举行会谈，美方称这次会谈将重申其“对保卫菲律宾的铁的承诺”。

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小马科斯周一在接受电台采访时说：“它（《美菲共同防御条约》）需要调整，因为我们在南中国海、台湾、朝鲜所面临的形势发生了变化。” 他指出，“局势正在升温”。

小马科斯在采访中谈到，他和拜登应该讨论两国的联盟到底包含哪些内容，以及如何处理与中国的紧张关系。小马科斯说：“我们的伙伴关系是什么？可以做些什么来淡化或减少言辞？因为已经有了激烈的言辞往来。”

此前，白宫20日发表声明称，“访问期间，拜登总统将重申美国对菲律宾防御的铁的承诺（ironclad commitment），两国领导人将讨论加强美菲长期联盟的努力。”

白宫提及，“两位领导人将审查深化经济合作和促进包容性繁荣的机会，扩大我们两国的特殊人民关系，投资于清洁能源转型和应对气候变化，并确保尊重人权。两位领导人还将讨论地区事务，并就维护国际法和促进自由开放的印度-太平洋的努力进行协调。”

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