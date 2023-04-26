史无前例：美国为韩国提供“核保护伞”的文件化

美国根据地缘政治学和时代的情况，为日本和北约等30多个国家提供定制型核保护伞……却从未制作单独的文件，但现在对韩国开了先例。

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韩国朝鲜日报文章说：美国正在实施用美国核战略资产保护非核盟国免受敌对势力的核攻击威胁的所谓“核保护伞（延伸威慑）”政策。美国提供核保护伞的国家不仅有韩国、日本、澳大利亚，还有欧洲北大西洋公约组织（NATO：北约）成员国等30多个国家。

有评价认为，韩美这次以特别形式宣布的对核保护伞的文件化，是很难在其他同盟国身上看到先例的特别措施。美国和北约双方不断发展了核共享战略，但没有就核共享、核保护伞编写和发布专门的文件。美日双方也未将核保护伞列入联合声明或制作并发布相关文件。

韩国国立外交院美洲研究部长金弦旭（音）说：“在这次的韩美首脑会谈上推出的‘核保护伞’相关专门文件，在其他同盟里也是史无前例的，体现了美国守卫韩半岛的强烈意志。这次的‘核保护伞’特别文件可能会成为美国构建东北亚等印太地区集体安全体制的基石。”

韩国朝鲜日报文章介绍：核保护伞的宗旨是通过“战略明确性”，先发遏制和阻止使用核武器的决定，如果用核武器攻击美国的同盟，美国将无一例外地实施核报复。因此，美国坚持积极反映各同盟所处的地缘政治特殊性和时代环境，从而提供“定制型核保护伞”的原则。

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