尹锡悦与拜登举行首脑峰会

军事防御

亚太 – 美国总统拜登4月26日在白宫举行仪式，欢迎来访的韩国总统尹锡悦。在朝鲜不断加强核威慑力的背景下，两国领导人希望加强合作，阻止朝鲜推进核武计划。韩国总统尹锡悦表示，针对朝鲜为实现和平只有展示实力而非“善意”。他还表示，美国将对朝鲜的任何核攻击做出回应。

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美国总统拜登在欢迎仪式上表示，我们有着共同的愿景、深厚的友谊，我们一起庆祝经得起考验的联盟。到访美国的尹锡悦表示，韩美正式确立双方军事同盟关系已经70周年，为我们共同的自由观和价值观而努力。

朝鲜今年在超过10次不同的发射活动中共发射了近30枚导弹，其中包括射程可达美国本土的洲际弹道导弹，以及多种旨在对韩国境内的目标实施核打击的短程武器。

朝鲜方面还披露了更新、更小的核弹头，并试射了所谓的具有核能力的水下攻击无人艇。

自2019年以来，美国与朝鲜之间的核谈判便陷入了僵局，原因是两国在放松美国主导的严厉制裁以及朝鲜逐步削减其核武器计划方面存在巨大的分歧。

白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比25日表示，美韩领导人25日、26日两天将围绕“延伸威慑”进行多次讨论，并将在韩国总统尹锡悦对美国的国事访问结束之际发布讨论结果。

1月31日，韩国国防部长官李钟燮曾同到访的美国国防部长奥斯汀在首尔举行会谈，讨论加强美国“延伸威慑能力”、联合军演等问题。

关于所谓“延伸威慑”，据韩联社此前报道，韩美两国官宣将在4月26日元首会谈上另行发表有关“延伸威慑”的联合声明，其中如何强化核保护伞打消韩国民众安全顾虑备受关注。

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