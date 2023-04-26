新加坡今绞处一贩毒罪成者

新加坡/毒品/死刑

新加坡今天处决了一名被判犯有贩毒罪的新加坡男子。此前该罪嫌的亲属和全世界反对死刑的活动人士，也包括联合国方面，均曾请求新加坡宽大处理。

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新加坡今天以绞刑处决贩卖大麻罪成的新加坡人。46 岁的 Tangaraju Suppiah 因在 2013 年教唆贩运超过 1 公斤（2.2 磅）大麻而被定罪，这是在新加坡这个以严苛禁毒法闻名的国家的死刑门槛的两倍。

代表苏皮亚家人的新加坡维权人士科基拉·安纳马莱 (Kokila Annamalai) 证实，在新加坡总统下令处决前夕，拒绝宽大处理的请求。苏皮亚已被处以绞刑。

路透社今天引述称，英国亿万富翁理查德布兰森是众所周知的死刑反对者，他曾表示，对苏皮亚的判决不符合刑事定罪标准，因为他被捕时并没有接近毒品。

但新加坡政府回应说，布兰森在兜售谎言，不尊重新加坡司法系统。新加坡说该国法院花了三年多的时间审查此案，布兰森的说法“明显不真实”。

联合国人权办公室也曾呼吁新加坡不要执行死刑，并“正式暂停执行与毒品有关的判决”。

新加坡去年处决了 11 人。新加坡称死刑是对毒品的有效威慑。而且大多数人新加坡人都支持这项政策。

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