菲美联合军演结束 首次向中国声索主权海域发射火箭弹

菲律宾美国联合军演/中国/南海

2023年4月11日星期二，在华盛顿，菲律宾国防部负责官员卡利托-加尔维斯（左起）、菲律宾外交部长恩里克-马纳洛、美国国务卿安东尼-布林肯和国防部长劳埃德-奥斯汀出席在国务院举行的联合新闻发布会。

菲律宾和美国周三举行了从4月11号开始的军事演习最后的行动，这是在有争议的南中国海进行的最大规模联合军事演习。

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据法新社报道，在周三实弹演习开始时，美国的海马斯（HIMARS）精确火箭系统向停泊在离海岸约22公里处的一艘退役的菲律宾海军轻型护卫舰进行了一系列发射，目的是将其击沉。值得注意的是，这是首次包括在北京声称属于自己的南中国海进行实弹射击。

报道称，被称为 "肩并肩"的年度演习旨在加强马尼拉的军事能力，并使美国能够在中国日益强硬的地区宣示其存在。这次演习大约动员18,000名士兵，人数是去年的两倍，其中有大约12200名美国军队，5400名菲律宾人和100多名澳大利亚人。

这是在菲律宾总统小马科斯的授权下首次举行这些演习，马科斯正在寻求改善他的国家与华盛顿的关系，这种关系已被他的前任杜特尔特破坏。美联社称，周三演习很可能会引发中国不满，但菲律宾总统小马科斯在西北部桑巴莱斯省沿海城镇圣安东尼奥的一个观察塔上观看了美国的火力展示，这被认为是他大力支持菲律宾与美国的条约联盟的最新表示。

菲律宾军方官员说，这些演习将加强该国的海岸防御和灾难应对能力，并不针对任何国家。据美联社，小马科斯上台后，菲律宾国防重点的转移符合拜登政府的目标，即加强印度-太平洋地区的联盟弧，以更好地对抗中国。中国多次骚扰菲律宾海军和海岸警卫队的巡逻队，并将渔民赶到靠近菲律宾海岸但北京声称属于自己的水域，这激怒了菲律宾。

自去年以来，菲律宾对中国提出了200多项外交抗议，其中包括马科斯6月上任以来的至少77项抗议。

最近几个月，马尼拉和华盛顿在南中国海重新启动了联合海上巡逻，并达成了一项增加美国在菲律宾军事存在的协议。根据该协议，美国军队将被允许使用另外四个菲律宾军事基地，包括靠近台湾的一个海军基地。法新社称，靠近台湾可以使菲律宾在中国入侵台湾的情况下成为美国的重要伙伴，中国认为台湾是其领土的一部分。尽管菲律宾的军队是亚洲最弱的军队之一，但它靠近台湾和周边水域，在与中国发生冲突时，它将成为美国的重要合作伙伴。

马尼拉和华盛顿最近同意恢复在南中国海的联合海上巡逻，并扩大美国军队在该国的存在。

在美菲军事演习期间，中国外交部长秦刚上周五抵达马尼拉，希望加强与菲律宾的关系，菲律宾外交部在一份声明中说，讨论集中在 "共同关心的区域安全问题 "上。中国外交部发言人则表示，这次访问的目的是 "加强互信"。

中菲两国在南中国海的岛屿主权上存在争议。中国宣称拥有几乎整个水域，并部署了数以百计的船只在该水域巡逻，占领小岛和礁石。中国也无视一个国际法庭2016年的裁决，即其主张没有法律依据。

菲律宾总统小马科斯当选以后一月份对北京进行了访问，但也向美国靠拢。据报道，小马科斯将于4月30号启程访美，5月1号将会见美国总统乔-拜登，讨论加强两国之间的历史性联盟。

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