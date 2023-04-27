法国外长出访尝试为阿塞拜疆与亚美尼亚紧张关系降温

法国/高加索

2023年4月27日，法国外长科隆纳在阿塞拜疆首都巴库，与阿塞拜疆外长举行记者会。

法国外长科隆纳26日晚抵达阿塞拜疆首都巴库访问，先后与阿塞拜疆总统以及外长会谈。27日她在与阿塞拜疆外长会谈后举行的联合记者会上重申法国推动和平，助力双方走上和平道路的愿望，强调互信可以带来解决办法。

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这是法国外长六年来首次访问阿塞拜疆。但此时正值阿塞拜疆与亚美尼亚边境再现紧张关系。法国外长27日在记者会上强调维护地区和平的重要性。

阿塞拜疆当局4月15日宣布在亚美尼亚通往双方有争议的纳戈尔诺·卡拉巴赫（Nagorno Karabakh）地区的唯一通道——拉钦走廊设立哨卡，引发亚美尼亚当局抗议，认为此举违背双方2020年秋在俄罗斯斡旋下达成的停火协议。

阿塞拜疆与亚美尼亚都曾是苏联加盟共和国。两国在苏联解体后各自宣布独立。居民以亚美尼亚人为主的纳戈尔诺·卡拉巴赫宣布脱离阿塞拜疆，导致两国此后三十年间不断因为该地区归属而关系紧张，并两次交战。2020年的战争中，两国在俄罗斯斡旋推动下达成停火。根据停火协议，拉钦走廊交由俄罗斯维持和平部队控制。

法国、美国等国家都批评阿塞拜疆在拉钦走廊设立哨卡的措施违背承诺，破坏和谈进程。

法国外长27日在记者会上承认与阿塞拜疆政府在此问题上立场分歧，但认为，双方应当建立互信。她表示法国没有其它目标，只希望推动和平，找到和平之路。

当天，俄罗斯外交部发言人指责美国和法国试图为俄罗斯的斡旋努力设置障碍。

巴库之后，法国外长将前往法国的长期盟友亚美尼亚首都埃里温访问。科隆纳向法新社表示，她此次行程意在帮助阿塞拜疆与亚美尼亚两国间紧张关系降温。

在亚美尼亚之后，她还将前往格鲁吉亚访问。

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