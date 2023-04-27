美国许诺核保护伞 韩国还是要自研原子弹？

韩国/核武器

美国向韩国许诺在担心与朝鲜的潜在核威胁及战争中发挥更大的作用，但专家认为，这可能不会消除人们对美国国防承诺的疑虑，这些疑虑还是会激发韩国自建核武库的呼声。

广告 继续浏览后续

据路透社分析认为，尽管与美国达成协议，但韩国自建核武库的呼声不太可能消退。

根据周三宣布的新《华盛顿宣言》，美国将向首尔提供有关美国计​​划阻止和应对该地区核事件的详细见解和发言权。首尔也重申不追求自己的核弹的承诺。

该文件在许多方面是对韩国日益增长的疑虑的回应，疑虑包括美国会冒着自己的城市可能会被在朝鲜最新弹道导弹射程范围内攻击的风险来保卫韩国盟友，以及韩国正在成为一个日益增长的全球性国家的感觉。韩国舆论称应该属于拥核国家的力量。

韩国政府中的一些人还担心，如果美国出现新政府，华盛顿提供的国防支持可能会减少。

作为韩国总统，尹锡悦Yoon Suk Yeol 呼吁将美国的战术核武器归还韩国，并在 1 月份曾建议该国可能需要发展自己的武库。此后尹锡悦收回了这些评论，一位美国前高级官员告诉路透社，尹锡悦政府的核谈判很可能是为了确保周三声明中概述的那种规划和协调作用。

加利福尼亚州海军研究生院的特里斯坦·沃尔普在推特上发帖称，“韩国加入了一小群国家，这些国家仅仅以获取原子武器作为威胁，就从美国那里夺取了让步。”但他说，“我担心的是，领导人常常发现很难将核精灵再放回瓶子里。”他又说，“从长远来看，国内政治可能会扭曲韩国领导人在限制核选择方面所面临的动机。”

在提出这一想法的韩国高级官员中，远不止尹锡悦一个人，民意调查显示，大多数公众都支持拥有核武器。首尔市长吴世勋在 3 月份接受路透社采访时表示，韩国应该建造此类武器以加强该国对朝鲜的防御，即使冒着引起国际反响的风险。

首尔韩国外国语大学教授梅森里奇说：“华盛顿宣言应该扼杀尹锡悦政府松散的核谈判。” “但这很可能是辩论的一个中断，而不是一个明确的结束。”

威尔逊中心智库的苏米特里表示，朝鲜威胁的演变将在很大程度上决定该声明是否会缓解韩国的担忧。“毫无疑问，朝鲜第七次核试验将增加韩国的警觉并支持拥有自己的核武库。”

核专家齐格弗里德·赫克 (Siegfried Hecker) 在 1 月份警告说，首尔获得自己的核武器可能会带来灾难性的负面影响。朝鲜可能会建立一个更大的核武库作为回应，而违反防扩散协议可能会引发对韩国经济的毁灭性制裁，并威胁到全球的防扩散努力。

对美国承诺的担忧并不新鲜。美国曾在韩国部署了数百枚战术核武器，并签署了其他协议来安抚首尔。但当前总统特朗普质疑韩国联盟的价值并威胁说，如果首尔不支付数十亿美元的费用，就会撤走驻扎在那里的大约 28,500 名美军，这让人们更加担忧。

路透社说，拜登总统上任后，迅速解决了这一争端，并采取行动安抚首尔。然而，他从阿富汗撤军的决定引起了韩国领导人的新疑虑，他们表示这表明有必要减少对华盛顿的依赖。

专家表示，特朗普或与他持相同观点的人可能在 2024 年大选中重返白宫的前景也将引发不确定性。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅